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Кардиолог Семенецкий: простые тесты помогут проверить состояние сердца

1:36
Здоровье

Сердечно-сосудистые заболевания представляют собой одну из ключевых проблем в современном обществе. Исследования указывают на их высокую распространенность, и Россия не исключение. Тем не менее, теперь есть возможность оценить состояние своего сердца, не выходя из дома.

Кардиолог Семенецкий: простые тесты помогут проверить состояние сердца
Фото: openverse.org by Tavin's Origami is licensed under CC BY 2.0.

Кардиолог Иван Семенецкий представил три простых теста, которые помогут оценить работу сердечно-сосудистой системы. Первый тест основан на использовании воды: необходимо поместить руку в миску с холодной водой на минуту и оценить состояние кончиков пальцев. Если они становятся белыми или слегка синими, это может указывать на проблемы с кровообращением. Второй метод, известный как "проба Штанге", включает 2 глубоких вдоха и выдоха, а затем вдох после глубокого вдоха. Важно отметить время задержки дыхания, так как этот тест позволяет оценить состояние легких и сердца.

Третий тест включает подъем по лестнице на 60 ступенек. Здоровый человек должен справиться с этим за 40-45 секунд без дискомфорта. Если время подъема превышает 1,5 минуты, это может свидетельствовать о возможном риске сердечно-сосудистых заболеваний.

Эти простые проверки могут помочь выявить потенциальные проблемы с сердечно-сосудистым здоровьем и стимулировать обращение к врачу. Теперь у каждого есть возможность проверить свое сердце и предпринять необходимые шаги для поддержания здоровья.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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