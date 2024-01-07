Врач Тяжельников рассказал, когда поход в баню может обернуться инсультом

Специалист из московского департамента здравоохранения, Андрей Тяжельников, предупреждает о потенциальной опасности посещения бани в состоянии алкогольного опьянения, подчеркивая, что это может привести к серьезным последствиям, таким как инсульт.
Под воздействием высокой температуры тела сосуды расширяются, и употребление алкоголя дополнительно усиливает этот процесс. Слабые стенки сосудов могут не выдержать давления и подвергнуться риску разрыва. Повреждение сосудов головного мозга, в частности, может привести к инсульту. В лучшем случае возможно развитие аритмии. Алкоголь увеличивает общий риск для здоровья.
Тяжельников подчеркивает, что в таком состоянии люди могут подвергнуться дополнительным опасностям, таким как падения, удары или ожоги от горячей печи.
Особую осторожность следует проявлять при посещении бани пожилым людям. Для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, патологиями почек или онкологическими заболеваниями, нахождение в парной крайне нежелательно.
Также не рекомендуется посещение бани при обострении хронических заболеваний. Врач советует входить в горячую сауну или парную на короткое время, предоставляя организму возможность адаптироваться к условиям. Регулярное посещение бани рекомендуется не чаще одного раза в неделю.
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