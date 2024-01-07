Врач Тяжельников рассказал, когда поход в баню может обернуться инсультом

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Специалист из московского департамента здравоохранения, Андрей Тяжельников, предупреждает о потенциальной опасности посещения бани в состоянии алкогольного опьянения, подчеркивая, что это может привести к серьезным последствиям, таким как инсульт.

Фото: openverse by Jukk_a is licensed under CC BY 2.0

Под воздействием высокой температуры тела сосуды расширяются, и употребление алкоголя дополнительно усиливает этот процесс. Слабые стенки сосудов могут не выдержать давления и подвергнуться риску разрыва. Повреждение сосудов головного мозга, в частности, может привести к инсульту. В лучшем случае возможно развитие аритмии. Алкоголь увеличивает общий риск для здоровья.

Тяжельников подчеркивает, что в таком состоянии люди могут подвергнуться дополнительным опасностям, таким как падения, удары или ожоги от горячей печи.

Особую осторожность следует проявлять при посещении бани пожилым людям. Для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, патологиями почек или онкологическими заболеваниями, нахождение в парной крайне нежелательно.

Также не рекомендуется посещение бани при обострении хронических заболеваний. Врач советует входить в горячую сауну или парную на короткое время, предоставляя организму возможность адаптироваться к условиям. Регулярное посещение бани рекомендуется не чаще одного раза в неделю.