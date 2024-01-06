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Focus: вода с лимоном поможет снять дискомфорт в желудке, вызванный перееданием

1:13
Здоровье

В новогодние каникулы многие люди страдают от переедания, которое сопровождается неприятными ощущениями в желудке. Немецкие эксперты назвали простой напиток, который поможет снять дискомфорт и окажет благотворное воздействие на ЖКТ.

Focus: вода с лимоном поможет снять дискомфорт в желудке, вызванный перееданием
Фото: Нейросеть Шедеврум

Как пишет немецкое издание Focus, этим волшебным напитком является вода с лимоном, которую рекомендуется выпить в случае переедания.

Вода с лимоном стимулирует образование желудочной кислоты, помогая избавиться от неприятного чувства тяжести после слишком интенсивного застолья. В лимонной воде есть определённые ферменты, которые способствуют улучшению пищеварения естественным образом.

Помимо этого, в этом напитке есть калий и магний, полезные для работы сердца. Также благодаря лимонной воде из организма быстрее выводятся шлаки и токсины.

А ещё, по мнению немецких специалистов, вода с лимоном служит профилактикой запоров.

Для приготовления этого напитка нужно в стакан с холодной или тёплой водой добавить сок половины лимона. Сюда же можно добавить мёд.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Александрина Елена
Имеет большой клинический опыт лечения дисбактериоза, язвенной болезни и гастрита
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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