Focus: вода с лимоном поможет снять дискомфорт в желудке, вызванный перееданием

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В новогодние каникулы многие люди страдают от переедания, которое сопровождается неприятными ощущениями в желудке. Немецкие эксперты назвали простой напиток, который поможет снять дискомфорт и окажет благотворное воздействие на ЖКТ.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Как пишет немецкое издание Focus, этим волшебным напитком является вода с лимоном, которую рекомендуется выпить в случае переедания.

Вода с лимоном стимулирует образование желудочной кислоты, помогая избавиться от неприятного чувства тяжести после слишком интенсивного застолья. В лимонной воде есть определённые ферменты, которые способствуют улучшению пищеварения естественным образом.

Помимо этого, в этом напитке есть калий и магний, полезные для работы сердца. Также благодаря лимонной воде из организма быстрее выводятся шлаки и токсины.

А ещё, по мнению немецких специалистов, вода с лимоном служит профилактикой запоров.

Для приготовления этого напитка нужно в стакан с холодной или тёплой водой добавить сок половины лимона. Сюда же можно добавить мёд.