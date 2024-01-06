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Врач Волкова посоветовала всегда держать в холодильнике кусочек сала

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Здоровье

Врач Екатерина Волкова напомнила, что в рационе любого человека всегда должны присутствовать животные жиры, хоть и в небольшом количестве.

Врач Волкова посоветовала всегда держать в холодильнике кусочек сала
Фото: commons.wikimedia.org by Roland Geider (Ogre) is licensed under public domain

В частности, врач порекомендовала не бояться сала, и всегда иметь небольшой кусочек этого продукта в холодильнике, отметив, что в сале имеются ненасыщенные жиры омега-3.

По словам Волковой, с едой человек получает только 20-30% холестерина, оставшиеся же 70-80% вырабатываются в печени.

Поэтому считать сало вредным продуктом, повышающим холестерин, не стоит, уверена эксперт.

"Конечно, всё хорошо в меру. Я не говорю, что надо есть сало килограммами, но 20-30 граммов в сутки, под борщ, вполне допустимо", — написала Волкова в своём Telegram-канале.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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