Врач Екатерина Волкова напомнила, что в рационе любого человека всегда должны присутствовать животные жиры, хоть и в небольшом количестве.
В частности, врач порекомендовала не бояться сала, и всегда иметь небольшой кусочек этого продукта в холодильнике, отметив, что в сале имеются ненасыщенные жиры омега-3.
По словам Волковой, с едой человек получает только 20-30% холестерина, оставшиеся же 70-80% вырабатываются в печени.
Поэтому считать сало вредным продуктом, повышающим холестерин, не стоит, уверена эксперт.
"Конечно, всё хорошо в меру. Я не говорю, что надо есть сало килограммами, но 20-30 граммов в сутки, под борщ, вполне допустимо", — написала Волкова в своём Telegram-канале.
Довольно часто водители замечают, что во время торможения педаль тормоза ощущается стуком в ногу. Увы, такое явление не ограничивается только старыми моделями автомобилей — "бьющая" педаль характерна и для многих современных машин.