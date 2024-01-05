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Фитнес-тренер о восстановлении мышц: разминка, баня и самомассаж

1:02
Здоровье

Фитнес-тренер Наталья Горбунова напомнила, что перед началом тренировки очень важно не забыть сделать разминку, а завершить её заминкой. Это позволить сохранить мышцы в нормальном состоянии, уточнила она.

Фитнес-тренер о восстановлении мышц: разминка, баня и самомассаж
Фото: Openverse by Giuseppe Milo (www.pixael.com) is licensed under CC BY 2.0

Горбунова подчеркнула, что если во время выполнения упражнения появились неприятные ощущения, нужно сразу прекратить его выполнение.

Восстановить уже уставшие перегруженные мышцы помогут водные процедуры после тренировки: баня, бассейн или горячая ванна. Не помешает и самомассаж. Как вариант — плотная повязка или очень холодный компресс, добавила врач.

"Не забывайте про качественный сон, витамины и кардионагрузки. Перед употреблением витаминов проконсультируйтесь с врачом, не занимайтесь самолечением", — добавила Горбунова в разговоре с "Спорт-Экспрессом".

Если же мышцы болят и через несколько дней после занятий, необходима консультация травматолога.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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