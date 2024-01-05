Фитнес-тренер о восстановлении мышц: разминка, баня и самомассаж

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Фитнес-тренер Наталья Горбунова напомнила, что перед началом тренировки очень важно не забыть сделать разминку, а завершить её заминкой. Это позволить сохранить мышцы в нормальном состоянии, уточнила она.

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Горбунова подчеркнула, что если во время выполнения упражнения появились неприятные ощущения, нужно сразу прекратить его выполнение.

Восстановить уже уставшие перегруженные мышцы помогут водные процедуры после тренировки: баня, бассейн или горячая ванна. Не помешает и самомассаж. Как вариант — плотная повязка или очень холодный компресс, добавила врач.

"Не забывайте про качественный сон, витамины и кардионагрузки. Перед употреблением витаминов проконсультируйтесь с врачом, не занимайтесь самолечением", — добавила Горбунова в разговоре с "Спорт-Экспрессом".

Если же мышцы болят и через несколько дней после занятий, необходима консультация травматолога.