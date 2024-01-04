Врач Вялов посоветовал заправлять салаты оливковым маслом и есть больше фруктов

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов советует россиянам воздерживаться от переедания и использовать полезные ингредиенты при готовке блюд в новогодние праздники. Он рекомендует заправлять салаты оливковым маслом или йогуртом, а также употреблять больше свежих фруктов и овощей.

Фото: "Greek" salad by John Perry from Hattiesburg, MS, USA

Эксперт подчеркивает, что ключевым моментом здорового питания в праздничный период является умеренность в приеме пищи. Важно не обязательно употреблять все праздничные блюда, а выбирать предпочтительные и наслаждаться ими.

Согласно Вялову, удовлетворение потребности витаминов и минералов в организме может быть достигнуто путем увеличения потребления воды, выбора нежирных молочных продуктов и употребления натуральных соков без добавления сахара. Он также отмечает, что в холодное время года организм особенно нуждается в дополнительной гидратации.