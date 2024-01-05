Врач-сомнолог кандидат медицинских наук София Черкасова объяснила, во сколько нужно ложиться спать и вставать в новогодние каникулы для того, чтобы быстро вернуться в нормальный режим после праздников.
Врач рассказала, что вне зависимости от того, в какое время человек лёг в новогоднюю ночь, встать 1 января ему следует не позже 10 часов утра. И не страшно, что поспать ему придётся всего лишь несколько часов. По словам сомнолога, организм за это время успеет восстановиться.
"На следующий день нужно встать на час раньше — в девять утра, через день — в восемь утра, и получается, что с 3-4 января человек быстро вернёт свой режим", — объяснила Черкасова в беседе с RT.
По мнению сомнолога, вставать на час раньше на новогодних каникулах несложно. Зато человеку, который практиковал более ранние подъёмы в праздники, 9 января встать утром в 7 часов будет намного легче, чем тому, кто все дни отдыха спал до обеда.
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