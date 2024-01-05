Сомнолог о том, как легко вернуться в обычных режим после праздников: вставать на час раньше

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-сомнолог кандидат медицинских наук София Черкасова объяснила, во сколько нужно ложиться спать и вставать в новогодние каникулы для того, чтобы быстро вернуться в нормальный режим после праздников.

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Врач рассказала, что вне зависимости от того, в какое время человек лёг в новогоднюю ночь, встать 1 января ему следует не позже 10 часов утра. И не страшно, что поспать ему придётся всего лишь несколько часов. По словам сомнолога, организм за это время успеет восстановиться.

"На следующий день нужно встать на час раньше — в девять утра, через день — в восемь утра, и получается, что с 3-4 января человек быстро вернёт свой режим", — объяснила Черкасова в беседе с RT.

По мнению сомнолога, вставать на час раньше на новогодних каникулах несложно. Зато человеку, который практиковал более ранние подъёмы в праздники, 9 января встать утром в 7 часов будет намного легче, чем тому, кто все дни отдыха спал до обеда.