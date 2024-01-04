Диетолог Денисова: полезные вещества в овощах помогают сохранить молодость

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Наталья Денисова подчеркивает, что овощи обладают высоким содержанием антиоксидантов и других полезных веществ, способствующих профилактике различных заболеваний, а также поддержанию молодости и здоровья. Рекомендуется употреблять не менее 300-400 граммов овощей ежедневно.

Фото: "Fruit Vegetables" by Jamie Hamel-Smith is marked with CC0 1.0.

Врач объясняет, что разнообразие антиоксидантов в организме снижает риск развития таких заболеваний, как сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания, а также укрепляет иммунную систему.

Основными факторами, говорящими в пользу употребления овощей, являются наличие в них витамина C, бета-каротина, фолатов и пищевых волокон. Денисова подчеркивает важность этих элементов для поддержания здоровья.

Тем не менее, врач отмечает, что не все овощи одинаково полезны в сыром виде. Например, морковь и томаты, содержащие бета-каротины, рекомендуется подвергать тепловой обработке, чтобы обеспечить лучшее усвоение жирорастворимого витамина.