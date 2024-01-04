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Диетолог Денисова: полезные вещества в овощах помогают сохранить молодость

1:08
Здоровье

Врач-диетолог Наталья Денисова подчеркивает, что овощи обладают высоким содержанием антиоксидантов и других полезных веществ, способствующих профилактике различных заболеваний, а также поддержанию молодости и здоровья. Рекомендуется употреблять не менее 300-400 граммов овощей ежедневно.

Диетолог Денисова: полезные вещества в овощах помогают сохранить молодость
Фото: "Fruit Vegetables" by Jamie Hamel-Smith is marked with CC0 1.0.

Врач объясняет, что разнообразие антиоксидантов в организме снижает риск развития таких заболеваний, как сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания, а также укрепляет иммунную систему.

Основными факторами, говорящими в пользу употребления овощей, являются наличие в них витамина C, бета-каротина, фолатов и пищевых волокон. Денисова подчеркивает важность этих элементов для поддержания здоровья.

Тем не менее, врач отмечает, что не все овощи одинаково полезны в сыром виде. Например, морковь и томаты, содержащие бета-каротины, рекомендуется подвергать тепловой обработке, чтобы обеспечить лучшее усвоение жирорастворимого витамина.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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