Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Диетолог Денисова: полезные вещества в овощах помогают сохранить молодость
Самый зимний напиток: согревающий чай из обычных мандаринов
Хитрости при покупке автомобиля: советы автоэкспертов
Зачем автомобилистам-новичкам представлять яйцо под педалью акселератора
Огуречный суп "По-польски": такой вкусный, что большой кастрюли всегда мало
WSJ: РФ в последние дни получила от КНДР десятки ракет и ещё получит их у Ирана
Без спорта и диет: 3 способа похудеть, о которых ты не догадывалась
Выбор сухого корма для кошек и собак: на что стоит ориентироваться
Подкормка из яичной скорлупы очень полезна для растений

Врач Вялов назвал еду, способную за один вечер вывести из строя поджелудочную

1:29
Здоровье

В период новогодних праздников увеличивается риск острого панкреатита из-за частых застолий и негативного воздействия на поджелудочную железу, предупреждает гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов. Врач отмечает, что избыточное употребление жирных закусок в сочетании с алкоголем, особенно при долгом пребывании за столом, может привести к серьезным последствиям, вплоть до госпитализации. Согласно Сергею Вялову, "переедания" и "перепивания" в новогоднюю ночь становятся распространенными явлениями.

Эксперт подчеркивает, что на утро после застолья у людей могут возникнуть различные неприятные ощущения, такие как тяжесть в животе, газы, головная боль и диарея. Он подчеркивает, что опасность представляют блюда с высоким содержанием жиров, такие как майонезные салаты, особенно в сочетании с жареной курицей в соусах. Сергей Вялов предостерегает от возможности развития острого панкреатита, отмечая, что сочетание жира и алкоголя является его главной причиной.

Врач советует, что для поддержания хорошего самочувствия после застолья лучше заниматься активностью, такой как танцы, вместо избыточного употребления алкоголя и жирной пищи. Он подчеркивает, что это не только приносит пользу для сердечно-сосудистой системы, но также снижает риск негативных последствий для поджелудочной железы.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
Популярное
Асмус рассказала об участии в "пошлой" вечеринке на Рублевке

Актриса Кристина Асмус поделилась с поклонниками своим необычным способом встретить Новый год в компании своей семьи.

Кристина Асмус назвала новогоднюю вечеринку на Рублевке "пошлой"
Актёр Охлобыстин нашел применение бриллианту со стрингов Ивлеевой
Актёр Охлобыстин нашел применение бриллианту со стрингов Ивлеевой
Певица Алсу сообщила о серьезных переменах в жизни
Сладость и аромат просто завораживают: эти сорта моркови отличаются особым вкусом
Россия сбила один из последних Су-27 ВВСУ. Почему фланкеры Киева незаменимы Дмитрий Плотников "Звёзд" хотят отправить присягнуть стране "в триколоре на СВО и в Крым" Олег Володин
Лоза нашёл забавными тексты песен Орбакайте, Билана, Баскова на "Песне года"
Груша завалит плодами: опытные садоводы раскрыли секреты ухода
Иван Ургант обратился к россиянам
Иван Ургант обратился к россиянам
Последние материалы
Хитрости при покупке автомобиля: советы автоэкспертов
Зачем автомобилистам-новичкам представлять яйцо под педалью акселератора
Огуречный суп "По-польски": такой вкусный, что большой кастрюли всегда мало
WSJ: РФ в последние дни получила от КНДР десятки ракет и ещё получит их у Ирана
Без спорта и диет: 3 способа похудеть, о которых ты не догадывалась
Выбор сухого корма для кошек и собак: на что стоит ориентироваться
Подкормка из яичной скорлупы очень полезна для растений
От неприятных запахов одежды может избавить два этих простых средства
В Казахстане объяснили, почему отключают российские телеканалы
Домашний вариант картошки фри: разлетается в мгновение ока
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников