Врач Вялов назвал еду, способную за один вечер вывести из строя поджелудочную

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В период новогодних праздников увеличивается риск острого панкреатита из-за частых застолий и негативного воздействия на поджелудочную железу, предупреждает гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов. Врач отмечает, что избыточное употребление жирных закусок в сочетании с алкоголем, особенно при долгом пребывании за столом, может привести к серьезным последствиям, вплоть до госпитализации. Согласно Сергею Вялову, "переедания" и "перепивания" в новогоднюю ночь становятся распространенными явлениями.

Эксперт подчеркивает, что на утро после застолья у людей могут возникнуть различные неприятные ощущения, такие как тяжесть в животе, газы, головная боль и диарея. Он подчеркивает, что опасность представляют блюда с высоким содержанием жиров, такие как майонезные салаты, особенно в сочетании с жареной курицей в соусах. Сергей Вялов предостерегает от возможности развития острого панкреатита, отмечая, что сочетание жира и алкоголя является его главной причиной.

Врач советует, что для поддержания хорошего самочувствия после застолья лучше заниматься активностью, такой как танцы, вместо избыточного употребления алкоголя и жирной пищи. Он подчеркивает, что это не только приносит пользу для сердечно-сосудистой системы, но также снижает риск негативных последствий для поджелудочной железы.