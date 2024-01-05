Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась свежими снимками с 5-летней дочерью
MI-6 передал Киеву разведданные о планах РФ начать наступление на нескольких фронтах
Фаршированный кабачок станет изюминкой вашего праздничного застолья
Штурмовик ВС РФ, в одиночку уничтоживший позиции ВСУ у Сватово, попал на видео
Лидер по содержанию витамина С: чем полезен экстракт сливы какаду в антиэйдж-косметике
В Ярославской области произошла задержка трёх поездов более чем на два часа
Олимпийский чемпион Михайлов: сборная России стала бы победителем МЧМ-2024, если бы участвовала в нём
Экс-полковник СБУ Cтариков сообщил о нанесении массированного удара по силам ПВО ВСУ
Мини-тарталетки — милая, очаровательная и вкусная закуска удивит всех гостей

Микробиолог Уорринер назвал места в самолете, трогая которые вы рискуете

2:22
Здоровье

Канадская телерадиовещательная корпорация провела исследование для программы Marketplace, изучив более 100 образцов, взятых из салонов самолетов на 18 рейсах трех авиаперевозчиков. Пробы были взяты с ремней безопасности, откидных столов, подголовников, ручек туалетов и карманов на спинках кресел — тех поверхностей, которые мы постоянно касаемся во время полета. Микробиолог Кит Уорринер искал дрожжи, плесень, кишечную палочку и другие патогены в образцах. Результаты оказались неутешительными.

Микробиолог Уорринер назвал места в самолете, трогая которые вы рискуете
Фото: Openverse by Дмитрий Саватеев is licensed under CC BY-SA 4.0

В большинстве салонов были обнаружены дрожжи и плесень, что указывает на недостаточное или редкое мытье этих поверхностей. Кишечную палочку, вызывающую диарею, тошноту и боли в животе, нашли в карманах кресел и на подголовниках — следы фекалий в этих местах.

Бортпроводники сообщают, что пассажиры оставляют в карманах не только смартфоны и еду, но также использованные подгузники, тампоны, презервативы и мешочки с рвотой.

На откидных столиках были обнаружены стафилококки, а даже запечатанные в целлофан одеяла содержали дрожжи, плесень и бактерии. Подголовники содержали наибольшее количество бактерий, включая кишечную палочку. Карманы на спинках кресел заняли второе место по количеству патогенных микроорганизмов, с кишечной палочкой рядом с плесенью.

Ручка двери в туалете оказалась на третьем месте по количеству аэробных бактерий, включая гемолитические стафилококки. Откидные столики были богаты плесенью и гемолитическими микроорганизмами. Ремень безопасности содержал наименьшее количество аэробных бактерий, но треть образцов все равно содержали плесень и дрожжевые грибки.

Причин для этого несколько. Во-первых, у бортпроводников часто не хватает времени на должную дезинфекцию поверхностей из-за ограниченного времени между рейсами — менее 15 минут. Во-вторых, на борт самолета запрещено вносить многие средства для чистки, что оставляет только простые салфетки и воду. Кроме того, уборка обычно проводится поверхностно, чтобы создать иллюзию чистоты.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Посадите рядом с малиной этих "соседей": получите щедрый урожай ягод

Малина хорошо растёт рядом с люпином и щавелем.

Малина даёт хороший урожай рядом с этими растениями
Не торопись: разбираем 4 ошибки неопытных водителей при запуске двигателя в морозы
Не торопись: разбираем 4 ошибки неопытных водителей при запуске двигателя в морозы
Картофельная запеканка с курицей готовится очень быстро: все домочадцы останутся довольны
Без спорта и диет: 3 способа похудеть, о которых ты не догадывалась
Т-80 & Leopard и Abrams: Запад признал неготовность танков НАТО воевать с Россией Дмитрий Плотников "Звёзд" хотят отправить присягнуть стране "в триколоре на СВО и в Крым" Олег Володин
Этот простой десерт без выпечки выручит, когда нужна вкуснятина к чаю: готовится за считанные минуты
Прекрасное растение, которое своими паразитическими свойства убивает яблони и груши
"неДума": российских звезд хотят заставить определиться, на чьей они стороне
"неДума": российских звезд хотят заставить определиться, на чьей они стороне
Последние материалы
Фаршированный кабачок станет изюминкой вашего праздничного застолья
Микробиолог Уорринер назвал места в самолете, трогая которые вы рискуете
Штурмовик ВС РФ, в одиночку уничтоживший позиции ВСУ у Сватово, попал на видео
Лидер по содержанию витамина С: чем полезен экстракт сливы какаду в антиэйдж-косметике
В Ярославской области произошла задержка трёх поездов более чем на два часа
Олимпийский чемпион Михайлов: сборная России стала бы победителем МЧМ-2024, если бы участвовала в нём
Экс-полковник СБУ Cтариков сообщил о нанесении массированного удара по силам ПВО ВСУ
Мини-тарталетки — милая, очаровательная и вкусная закуска удивит всех гостей
Удивите гостей вкуснейшим рождественским пирогом по традиционному английскому рецепту
Армия России начала штурм Авдеевки по всем направлениям
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников