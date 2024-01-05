Микробиолог Уорринер назвал места в самолете, трогая которые вы рискуете

2:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Канадская телерадиовещательная корпорация провела исследование для программы Marketplace, изучив более 100 образцов, взятых из салонов самолетов на 18 рейсах трех авиаперевозчиков. Пробы были взяты с ремней безопасности, откидных столов, подголовников, ручек туалетов и карманов на спинках кресел — тех поверхностей, которые мы постоянно касаемся во время полета. Микробиолог Кит Уорринер искал дрожжи, плесень, кишечную палочку и другие патогены в образцах. Результаты оказались неутешительными.

Фото: Openverse by Дмитрий Саватеев is licensed under CC BY-SA 4.0

В большинстве салонов были обнаружены дрожжи и плесень, что указывает на недостаточное или редкое мытье этих поверхностей. Кишечную палочку, вызывающую диарею, тошноту и боли в животе, нашли в карманах кресел и на подголовниках — следы фекалий в этих местах.

Бортпроводники сообщают, что пассажиры оставляют в карманах не только смартфоны и еду, но также использованные подгузники, тампоны, презервативы и мешочки с рвотой.

На откидных столиках были обнаружены стафилококки, а даже запечатанные в целлофан одеяла содержали дрожжи, плесень и бактерии. Подголовники содержали наибольшее количество бактерий, включая кишечную палочку. Карманы на спинках кресел заняли второе место по количеству патогенных микроорганизмов, с кишечной палочкой рядом с плесенью.

Ручка двери в туалете оказалась на третьем месте по количеству аэробных бактерий, включая гемолитические стафилококки. Откидные столики были богаты плесенью и гемолитическими микроорганизмами. Ремень безопасности содержал наименьшее количество аэробных бактерий, но треть образцов все равно содержали плесень и дрожжевые грибки.

Причин для этого несколько. Во-первых, у бортпроводников часто не хватает времени на должную дезинфекцию поверхностей из-за ограниченного времени между рейсами — менее 15 минут. Во-вторых, на борт самолета запрещено вносить многие средства для чистки, что оставляет только простые салфетки и воду. Кроме того, уборка обычно проводится поверхностно, чтобы создать иллюзию чистоты.