Канадская телерадиовещательная корпорация провела исследование для программы Marketplace, изучив более 100 образцов, взятых из салонов самолетов на 18 рейсах трех авиаперевозчиков. Пробы были взяты с ремней безопасности, откидных столов, подголовников, ручек туалетов и карманов на спинках кресел — тех поверхностей, которые мы постоянно касаемся во время полета. Микробиолог Кит Уорринер искал дрожжи, плесень, кишечную палочку и другие патогены в образцах. Результаты оказались неутешительными.
В большинстве салонов были обнаружены дрожжи и плесень, что указывает на недостаточное или редкое мытье этих поверхностей. Кишечную палочку, вызывающую диарею, тошноту и боли в животе, нашли в карманах кресел и на подголовниках — следы фекалий в этих местах.
Бортпроводники сообщают, что пассажиры оставляют в карманах не только смартфоны и еду, но также использованные подгузники, тампоны, презервативы и мешочки с рвотой.
На откидных столиках были обнаружены стафилококки, а даже запечатанные в целлофан одеяла содержали дрожжи, плесень и бактерии. Подголовники содержали наибольшее количество бактерий, включая кишечную палочку. Карманы на спинках кресел заняли второе место по количеству патогенных микроорганизмов, с кишечной палочкой рядом с плесенью.
Ручка двери в туалете оказалась на третьем месте по количеству аэробных бактерий, включая гемолитические стафилококки. Откидные столики были богаты плесенью и гемолитическими микроорганизмами. Ремень безопасности содержал наименьшее количество аэробных бактерий, но треть образцов все равно содержали плесень и дрожжевые грибки.
Причин для этого несколько. Во-первых, у бортпроводников часто не хватает времени на должную дезинфекцию поверхностей из-за ограниченного времени между рейсами — менее 15 минут. Во-вторых, на борт самолета запрещено вносить многие средства для чистки, что оставляет только простые салфетки и воду. Кроме того, уборка обычно проводится поверхностно, чтобы создать иллюзию чистоты.
Малина хорошо растёт рядом с люпином и щавелем.