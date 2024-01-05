Сегодня термин "поздние роды" может показаться устаревшим, однако некоторые все еще считают, что после 35 лет у женщин и их будущих детей могут возникнуть проблемы со здоровьем. Возраст — ключевой фактор, влияющий на фертильность, то есть способность зачать, выносить и родить ребенка. Резерв яйцеклеток у женщин ограничен, и с возрастом как их количество, так и качество постепенно уменьшаются.
Фото: Нейросеть Шедеврум
Кроме того, с возрастом увеличивается вероятность различных заболеваний, как гинекологических (например, миома, эндометриоз, инфекции), так и общих (гипертония, диабет), что также снижает шансы на успешное зачатие и нормальное развитие беременности.
Средняя фертильность начинает снижаться после 32 лет, и после 37 лет этот процесс ускоряется. Так, в 25 лет 87,5% женщин могут зачать ребенка за год, в 30 лет — 83,9%, в 35 лет — 73,3%, а в 40 лет — всего лишь 49,4%.
Следует отметить, что вопрос деторождения зависит не только от возраста женщины, но и от возраста ее партнера. Мужская фертильность снижается после 40 лет, однако это происходит медленнее. Физиология и образ жизни также влияют на качество спермы и активность сперматозоидов.
Вероятность генетических заболеваний у ребенка, таких как эпилепсия и аутизм, также увеличивается с возрастом отца. С годами уменьшаются не только запасы яйцеклеток, но и ресурсы организма в целом, что может привести к хроническим заболеваниям, избыточному весу и изменениям в гормональном фоне.
Все эти факторы могут повлиять на здоровье матери и ребенка во время беременности. Старшие матери подвергаются риску различных осложнений, таких как гестационный диабет, повышенное кровяное давление, осложнения при родах и хромосомные аномалии у ребенка.
Несмотря на увеличение рисков, современная медицина предоставляет возможности предотвратить и выявить патологии. Забота о себе, здоровом образе жизни и своевременные медицинские осмотры могут помочь женщине подготовиться к беременности. Важно учесть не только возраст женщины, но и ее общее здоровье, а также возраст ее партнера.
Проводит диагностику и лечение нарушений углеводного обмена (нарушения толерантности к глюкозе / преддиабет /сахарный диабет 1 и 2 типов), диагностику осложнений сахарного диабета, в том числе определение основных видов чувствительности для предупреждения развития синдрома диабетической стопы, индивидуальное и групповое обучение пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, в том числе с переводом на помповую инсулинотерапию, установку и интерпретацию данных непрерывного мониторирования глюкозы (CGMS iPro2), коррекцию настроек инсулиновой помпы Medtronik paradigm, Accu-Chek Spirit Combo, заболеваний щитовидной железы (гипо/гипертиреоз, в том числе болезнь Грейвса, злокачественные новообразования щитовидной железы), подготовку пациентов к проведению терапии радиоактивным йодом и хирургическому вмешательству, лечение эндокринной офтальмопатии совместно с офтальмологом, диагностику и лечение остоепороза/аденомы гипофиза (Пролактиномы, Акромегалии (СТГ-секретирующая), Болезни Иценко-Кушинга, ТТГ-секретирующие, Гормонально-неактивных)/гипопитуитариза (центральный несахарный диабет), биоимпедансное исследование состава тела человека, заболеваний надпочечников (объемные образования, гипер- и гипофункция надпочечников), синдрома гиперадрогении различной этиологии, гинекологическую эндокринологию (различные варианты гипогонадизма (гипер-, гипогонадотропный, гипоаламический, в том числе вследствие анорекии)/аменорея/нарушение менструального цикла/бесплодие эндокринного генеза), эндокринные заболевания на этапе планирования и во время беременности в послеродовом периоде, мужской гипогонадизм в любом возрасте, в том числе возрастной нормогонатропный гипогонадизм у мужчин старшей возрастной группы, гинекомастию у мужчин.
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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