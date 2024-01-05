Женщинам России ответили, нужно ли родить до определённого возраста

2:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сегодня термин "поздние роды" может показаться устаревшим, однако некоторые все еще считают, что после 35 лет у женщин и их будущих детей могут возникнуть проблемы со здоровьем. Возраст — ключевой фактор, влияющий на фертильность, то есть способность зачать, выносить и родить ребенка. Резерв яйцеклеток у женщин ограничен, и с возрастом как их количество, так и качество постепенно уменьшаются.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Кроме того, с возрастом увеличивается вероятность различных заболеваний, как гинекологических (например, миома, эндометриоз, инфекции), так и общих (гипертония, диабет), что также снижает шансы на успешное зачатие и нормальное развитие беременности.

Средняя фертильность начинает снижаться после 32 лет, и после 37 лет этот процесс ускоряется. Так, в 25 лет 87,5% женщин могут зачать ребенка за год, в 30 лет — 83,9%, в 35 лет — 73,3%, а в 40 лет — всего лишь 49,4%.

Следует отметить, что вопрос деторождения зависит не только от возраста женщины, но и от возраста ее партнера. Мужская фертильность снижается после 40 лет, однако это происходит медленнее. Физиология и образ жизни также влияют на качество спермы и активность сперматозоидов.

Вероятность генетических заболеваний у ребенка, таких как эпилепсия и аутизм, также увеличивается с возрастом отца. С годами уменьшаются не только запасы яйцеклеток, но и ресурсы организма в целом, что может привести к хроническим заболеваниям, избыточному весу и изменениям в гормональном фоне.

Все эти факторы могут повлиять на здоровье матери и ребенка во время беременности. Старшие матери подвергаются риску различных осложнений, таких как гестационный диабет, повышенное кровяное давление, осложнения при родах и хромосомные аномалии у ребенка.

Несмотря на увеличение рисков, современная медицина предоставляет возможности предотвратить и выявить патологии. Забота о себе, здоровом образе жизни и своевременные медицинские осмотры могут помочь женщине подготовиться к беременности. Важно учесть не только возраст женщины, но и ее общее здоровье, а также возраст ее партнера.