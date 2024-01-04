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2:35
Здоровье

Всем давно известно, что долгое сидение вредно для здоровья. Однако согласно новым данным, ситуация гораздо более серьезная. Даже активные занятия спортом не исключают риска. Исследование ученых из Техасского университета в Остине показало, что после всего четырех дней низкой физической активности возникает состояние "резистентности к тренировкам". Десять участников провели первые четыре дня, сидя по 13 часов в сутки и делая менее 4 000 шагов. Через неделю они провели такой же четырехдневный период, но в конце активно тренировались на беговой дорожке.

Россиянам рассказали, как офисная работа превращает вас в овощ
Фото: openverse by Andrew Mason is licensed under CC BY 2.0

Обычно часовая тренировка положительно влияет на обмен веществ, и ее эффект сохраняется по меньшей мере на сутки. Улучшается чувствительность к инсулину и толерантность к глюкозе, что является признаком здоровья сердца. Однако в данном исследовании тренировка не принесла пользы участникам.

На следующий день, после употребления жирной сладкой смеси мороженого с сливками, уровень сахара, инсулина и липидов в крови повысился так же, как если бы они не тренировались вечером предыдущего дня. Это подтверждает связь между малоподвижным образом жизни и обменом веществ, что означает, что те, кто много сидит, могут получать меньше пользы от тренировок.

Хотя данное исследование не рассматривает точные механизмы возникновения этой связи, предыдущие исследования на крысах указывают на изменения в обмене веществ при длительном отсутствии сокращений мышц. Например, уровень фермента липазы, регулирующего содержание жиров, снижается.

"Пока неясно, возникает ли резистентность к тренировкам после одного дня низкой активности", — говорит ведущий автор исследования Эдвард Койл.

Однако не стоит рассчитывать, что тренировки в выходные могут компенсировать вред от сидячего образа жизни в течение недели. Койл рекомендует делать 8-10 тысяч шагов в день, чтобы обеспечить достаточную активность и получить пользу от физических упражнений.

К сожалению, точно сказать, что является источником вреда — недостаток физической активности или само сидячее положение, невозможно. Ученые рекомендуют рассматривать эти аспекты в комплексе и стремиться быть активным хотя бы в минимальной степени в течение рабочего дня, чтобы получить максимальную пользу от занятий спортом.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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