Вакцинолог Сайзер предложил лечить простуду сексом

0:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор Фил Сайзер, эксперт по вакцинам от простуды и гриппа, советует британцам, страдающим зимними простудами, увеличивать частоту половых отношений.

Фото: Openverse by LyndaSanchez is licensed under CC BY-SA 2.0

Исследования показывают, что секс временно облегчает заложенность носа и способствует увеличению производства иммуноглобулина А (IgA), укрепляющего иммунную систему.

Британские статистики также указывают на то, что многие люди избегают близости с больными партнерами, опасаясь заражения вирусами, даже не целуя их при наличии насморка.