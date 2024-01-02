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Вакцинолог Сайзер предложил лечить простуду сексом

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Здоровье

Доктор Фил Сайзер, эксперт по вакцинам от простуды и гриппа, советует британцам, страдающим зимними простудами, увеличивать частоту половых отношений.

Вакцинолог Сайзер предложил лечить простуду сексом
Фото: Openverse by LyndaSanchez is licensed under CC BY-SA 2.0

Исследования показывают, что секс временно облегчает заложенность носа и способствует увеличению производства иммуноглобулина А (IgA), укрепляющего иммунную систему.

Британские статистики также указывают на то, что многие люди избегают близости с больными партнерами, опасаясь заражения вирусами, даже не целуя их при наличии насморка.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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