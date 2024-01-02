Невролог Чурилов назвал 5 простых правил хорошего сна

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Большинству из нас не хватает времени на полноценный сон и отдых, что особенно актуально в зимнее время. Для того чтобы обеспечить здоровый сон, врач-невролог Андрей Чурилов из клиники "Будь здоров" в Санкт-Петербурге предлагает следующие простые правила:

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Строго соблюдайте режим дня: ложитесь спать в одно и то же время, чтобы организм мог самостоятельно подготовиться к сну.

Занимайтесь спортом и ешьте не позднее, чем за два часа перед сном: избегайте обильного ужина и физических нагрузок перед сном, предпочитайте расслабляющие занятия и прогулки.

Используйте приглушенные источники света: за час до сна ограничивайте воздействие яркого света, включая экраны телевизоров и устройств.

Помогут водные процедуры: ванны с теплой водой или контрастный душ перед сном могут иметь расслабляющий эффект.

Соблюдайте температурный режим: предоставьте свежий воздух в помещении перед сном, поддерживайте комфортную температуру.

Выбирайте правильные постельные принадлежности: используйте ортопедические матрасы и подушки для поддержания правильной позы во сне, а также натуральное постельное белье.

Соблюдение этих простых правил поможет обеспечить не только качественный сон, но и улучшит общее физическое и психическое состояние организма.