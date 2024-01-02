Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Дворкина назвала опасные свойства замороженных ягод
Взрывы в Кривом Роге: сообщают, что в городе вообще не работало ПВО
Доктор Петров: повторный прием алкоголя при похмелье приводит к запоям
Появилась информация, что ракеты ВС РФ уничтожили бункер с замом Залужного
Капроновые колготки не будут вечно рваться на пальцах: простые решения
Врачи рассказали, как за семь дней покончить в алкоголизмом
Как поливать орхидеи зимой?
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поставил миру 5 срочных условий
Необычный питомец Александра Лукашенко покорил соцсети

Невролог Чурилов назвал 5 простых правил хорошего сна

1:25
Здоровье

Большинству из нас не хватает времени на полноценный сон и отдых, что особенно актуально в зимнее время. Для того чтобы обеспечить здоровый сон, врач-невролог Андрей Чурилов из клиники "Будь здоров" в Санкт-Петербурге предлагает следующие простые правила:

Невролог Чурилов назвал 5 простых правил хорошего сна
Фото: Depositphotos.com / MitaStockImages

Строго соблюдайте режим дня: ложитесь спать в одно и то же время, чтобы организм мог самостоятельно подготовиться к сну.
Занимайтесь спортом и ешьте не позднее, чем за два часа перед сном: избегайте обильного ужина и физических нагрузок перед сном, предпочитайте расслабляющие занятия и прогулки.
Используйте приглушенные источники света: за час до сна ограничивайте воздействие яркого света, включая экраны телевизоров и устройств.
Помогут водные процедуры: ванны с теплой водой или контрастный душ перед сном могут иметь расслабляющий эффект.
Соблюдайте температурный режим: предоставьте свежий воздух в помещении перед сном, поддерживайте комфортную температуру.
Выбирайте правильные постельные принадлежности: используйте ортопедические матрасы и подушки для поддержания правильной позы во сне, а также натуральное постельное белье.

Соблюдение этих простых правил поможет обеспечить не только качественный сон, но и улучшит общее физическое и психическое состояние организма.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Популярное
Дмитрий Нагиев прервал молчание загадочным посланием к россиянам

Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев, после нескольких недель молчания, вернулся к общению с поклонниками через свои социальные сети.

"Ждите приказов": пропавший с телеэкранов Нагиев прервал молчание
Этот раствор поможет получить сочную крупную клубнику
Подкормите клубнику один раз этим средством весной и весь год получайте крупные ягоды
Вредители плодовых деревьев будут уничтожены этой секретной побелкой
Виноградные лозы будут ломиться от крупных ягод, если применить эти советы
ВКС России отрабатывают новую смешанную стратегию применения дронов и ракет Дмитрий Плотников The Economist: Зеленский объявил Крым и мост главными целями-2024 Олег Володин Миграционная проблема в Европе сильно обострится в случае нападения ЦАХАЛа на "Хесболлу" Алексей Гончаров
Филипп Киркоров признался, что после скандальной вечеринки его опустили с небес на землю
Древнейшая пирамида на Яве: чудо инженерии старше Стоунхенджа
Леонид Ильич очень любил вареники по этому рецепту: было бы неплохо и семью накормить такими
Леонид Ильич очень любил вареники по этому рецепту: было бы неплохо и семью накормить такими
Последние материалы
Необычный питомец Александра Лукашенко покорил соцсети
Иностранные художественные фильмы, снятые в антураже суровой природы России
Как остановить выпадение волос - лучшие советы дерматолога и средства для роста и укрепления
Диетолог Денисова назвала продукты, которые помогают бороться с герпесом
Восстанавливаем чистоту эмалированной посуды
Врач Умнов нашел ключ к здоровью сердца — секрет в банных процедурах
Картофельное пюре окажется удивительным гарниром
Диетолог Круглова рассказала, кому лучше исключить гранат из рациона
Диетолог Мукерджи раскрыла пять простых секретов долголетия
Омлет в духовке: секретная рецептура из советских детских садиков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников