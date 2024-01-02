Диетолог Денисова назвала продукты, которые помогают бороться с герпесом

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Почти 90% населения инфицированы вирусом герпеса, однако не все подвержены частым проявлениям симптомов. Диетолог Наталья Денисова, кандидат медицинских наук и врач-диетолог, предлагает использовать питание для поддержки иммунной системы и сдерживания вируса. Она выделяет продукты, способствующие борьбе с инфекцией:

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Продукты с лизином: сыр, яйца, мясо, жирная рыба.

Продукты с витамином C: цитрусовые, ягоды, квашеная капуста, болгарский перец, киви, шиповник.

Витамин A: говяжья печень, печень трески, яйца, сливочное масло.

Витамин D: жирная рыба, печень трески, мясо, яйца; также важно получать его от солнечных лучей.

Витамин E: растительные масла, семечки, орехи.

Цинк: морепродукты, говядина, семечки, какао, орехи, субпродукты.

Приправы и пряности: куркума, жгучий перец, имбирь, лук.

Все виды капусты: богаты витаминами и содержат индол — мощный антиоксидант.

Морские водоросли: источник фукоиданов, стимулирующих иммунитет.

Важно подчеркнуть, что сбалансированное и разнообразное питание играет решающую роль в поддержании иммунитета и защиты слизистых, которые являются путями проникновения вируса.