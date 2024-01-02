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Диетолог Денисова назвала продукты, которые помогают бороться с герпесом

1:29
Здоровье

Почти 90% населения инфицированы вирусом герпеса, однако не все подвержены частым проявлениям симптомов. Диетолог Наталья Денисова, кандидат медицинских наук и врач-диетолог, предлагает использовать питание для поддержки иммунной системы и сдерживания вируса. Она выделяет продукты, способствующие борьбе с инфекцией:

Диетолог Денисова назвала продукты, которые помогают бороться с герпесом
Фото: openverse.org by ilovebutter is licensed under CC BY 2.0.

Продукты с лизином: сыр, яйца, мясо, жирная рыба.
Продукты с витамином C: цитрусовые, ягоды, квашеная капуста, болгарский перец, киви, шиповник.
Витамин A: говяжья печень, печень трески, яйца, сливочное масло.
Витамин D: жирная рыба, печень трески, мясо, яйца; также важно получать его от солнечных лучей.
Витамин E: растительные масла, семечки, орехи.
Цинк: морепродукты, говядина, семечки, какао, орехи, субпродукты.
Приправы и пряности: куркума, жгучий перец, имбирь, лук.
Все виды капусты: богаты витаминами и содержат индол — мощный антиоксидант.
Морские водоросли: источник фукоиданов, стимулирующих иммунитет.

Важно подчеркнуть, что сбалансированное и разнообразное питание играет решающую роль в поддержании иммунитета и защиты слизистых, которые являются путями проникновения вируса.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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