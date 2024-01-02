Диетолог Круглова рассказала, кому лучше исключить гранат из рациона

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гранат, обогащенный витамином С, является ценным добавлением к зимнему рациону, особенно в условиях ограниченного доступа к свежим фруктам и овощам, отметила диетолог Наталья Круглова в интервью для Sputnik.

Фото: "Pomegranate" by Anton Photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Она подчеркнула, что помимо витамина C, гранат содержит витамин К, фолиевую кислоту, калий, органические кислоты и антиоксиданты, которые способствуют профилактике сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Однако лицам с сахарным диабетом и проблемами ЖКТ рекомендуется ограничивать потребление этого фрукта.

Диетолог отметила, что гранат допустимо включать в рацион при стойкой ремиссии, учитывая содержание простых углеводов. Важным советом является предпочтение употребления самого граната перед гранатовым соком.