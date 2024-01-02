Диетолог Круглова рассказала, кому лучше исключить гранат из рациона

Гранат, обогащенный витамином С, является ценным добавлением к зимнему рациону, особенно в условиях ограниченного доступа к свежим фруктам и овощам, отметила диетолог Наталья Круглова в интервью для Sputnik.
Она подчеркнула, что помимо витамина C, гранат содержит витамин К, фолиевую кислоту, калий, органические кислоты и антиоксиданты, которые способствуют профилактике сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Однако лицам с сахарным диабетом и проблемами ЖКТ рекомендуется ограничивать потребление этого фрукта.
Диетолог отметила, что гранат допустимо включать в рацион при стойкой ремиссии, учитывая содержание простых углеводов. Важным советом является предпочтение употребления самого граната перед гранатовым соком.
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