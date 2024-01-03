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Врачи рассказали, как бросить курить за выходные

3:17
Здоровье

Понедельник — уже тяжелый день, поэтому решение бросить курить лучше отложить на другой момент. Но провести весь день закрытым дома, один на один со скукой и апатией, тоже не лучшая идея. Вот несколько занятий, которые помогут не только скрасить день без сигареты, но и укрепить решимость отказаться от курения. После 8 часов без сигарет уровень никотина в крови уменьшается вдвое, что вызывает сильное желание его восполнить. Именно поэтому стратегия "с завтра я не курю" не всегда срабатывает.

Врачи рассказали, как бросить курить за выходные
Фото: Андрей Ковалев / Правда.ру

Если вы еще не прекратили курить, попробуйте определить время последней сигареты за час-два до сна. Таким образом, пик желания курить придется на период сна, и утром будет легче не прибегнуть к сигарете.

Позаботьтесь о легком завтраке. Чем более полезным и интересным будет завтрак, тем лучше. Избегайте переедания и замените кофе на воду или некрепкий чай. Добавьте к завтраку продукты, которые помогут преодолеть желание курить: банан или шоколад для стимуляции выработки гормонов счастья, цитрусовые для компенсации витамина С, баклажаны, зеленый перец и помидоры для смягчения "синдрома отмены", а молоко, чтобы помнить, как оно изменяет вкус сигареты.

Освежите свое жилье. Проветрите помещение, проведите влажную уборку. Почувствуете, как станет легче дышать.

Приведите себя в порядок. Примите душ, используйте ароматические гели и скрабы, увлажните кожу. Наденьте чистую одежду.

Посетите парк. Близость к природе и свежий воздух помогут очистить легкие. Также, в парке вы будете заняты и множеством новых запахов, что отвлечет от мысли о курении.

Тяните время, если появится сильное желание курить: пейте воду, занимайтесь чем-то еще. Порыв уйдет через 5-10 минут.

Не избегайте общества курящих друзей. Используйте неважное самочувствие в качестве отговорки, если не хотите говорить о своих планах. Обратите внимание, как они ищут место для курения.

Активно отдыхайте. Возьмите напрокат велосипед или лыжи, присоединитесь к играющим в мяч. Физическая активность поможет заменить удовольствие от сигареты выбросом эндорфинов.

Используйте общественный транспорт. Выберите пункт назначения подальше от текущего места. Понаблюдайте за людьми, различите курящих среди пассажиров.

Поужинайте в кафе. Выбирайте семейные места, где курение запрещено. Попробуйте что-то новое, восстанавливая вкусовые рецепторы.

Посетите кинотеатр. Занятой вечер не даст вам время на размышления о курении. Избегайте кофе, предпочитая сок или воду.

Проанализируйте свой день. Запишите мысли и ощущения, связанные с желанием курить. Сохраните записи и перечитайте их утром, чтобы поддерживать мотивацию.

Продолжайте искать интересные занятия. Убеждайтесь, что жизнь без курения гораздо насыщеннее.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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