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Россиянам объяснили, почему болит голова по утрам: дело совсем не в похмелье

2:23
Здоровье

Иногда проблема не сводится к нескольким рюмкам спиртного перед сном. Апноэ во время сна приводит к поверхностному дыханию или даже его кратковременному прекращению. Симптомы апноэ во сне включают храп и частые головные боли утром. Если у вас есть следующие признаки:

Россиянам объяснили, почему болит голова по утрам: дело совсем не в похмелье
Фото: openverse.org by Matt From London is licensed under CC BY 2.0.
  • часто просыпаетесь ночью
  • чувствуете сонливость в течение дня
  • сильно потеете во время сна

Это может указывать на более серьезные проблемы, такие как проблемы с сердцем или повышенным давлением. Если у вас обнаружены подобные симптомы, обязательно обратитесь к врачу.

Недостаток сна тоже важен. Специалисты рекомендуют взрослым спать 7-8 часов в сутки. По данным Американской ассоциации по изучению головной боли, боль может усугубиться при недостатке сна менее 6 или более 8,5 часов.

Вот несколько советов, которые могут помочь улучшить качество сна:

  • Идите спать и просыпайтесь в одно и то же время
  • Избегайте кофеина, никотина и алкоголя перед сном, так как они могут нарушить сон
  • Перед сном избегайте активности, такой как просмотр телевизора и использование интернета
  • Занимайтесь успокаивающими практиками, например, медитацией
  • Ведите список того, что помогает вам засыпать и что мешает
  • Создайте комфортные условия для сна, где комната темная и тихая
  • Принимайте ванну для расслабления перед сном
  • Регулярно занимайтесь спортом
  • Депрессия и тревожные расстройства также могут влиять на качество сна, приводя к хроническим головным болям. Если у вас есть признаки этих состояний, важно обратиться к врачу, чтобы получить профессиональную помощь.

Алкоголь и употребление психотропных веществ могут также быть связаны с утренними головными болями. Избыточное употребление алкоголя или прием лекарств, таких как "Ксанакс", "Валиум", "Зипрекса", может увеличивать частоту утренних головных болей.

Бруксизм, или скрежет зубов во время сна, также может вызывать серьезные головные боли и повышать риск апноэ. Если у вас есть признаки бруксизма, такие как громкий скрежет зубами, трещины на зубах, чувствительность челюсти, обратитесь к врачу для диагностики и лечения.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Кулешов Андрей
Руководитель медицинского центра
Специалист Агальцов Михаил
Занимается затрудненным засыпанием, поверхностным, неглубоким сном с частыми ночными пробуждениями, храпом, сопровождающимся остановками дыхания во сне, ночными страхами и кошмарами, снохождениевнезапной дневной сонливостью
Специалист Мельников Александр
Владеет более чем 20-летним опытом комплексного лечения артериальной гипертензии, гиперлипидемий, метаболического синдрома, а также других заболеваний сердечно-сосудистой системы.
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