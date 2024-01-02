Врач Дворкина назвала опасные свойства замороженных ягод

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Одним из основных рисков является возможность вызывать аллергические реакции. Если у вас наблюдается подобная реакция на малину или клубнику, важно проявлять осторожность при покупке замороженных смесей с другими ягодами.

Фото: архив

Это особенно важно из-за возможного присутствия в упаковке частиц других фруктов.

Людям, поддерживающим диету с низким содержанием клетчатки и углеводов из-за состояния здоровья, также следует быть осторожными при употреблении замороженных ягод.

В таких случаях рекомендуется обсудить возможность их включения в рацион с врачом перед использованием.

Кроме того, пигменты, содержащиеся в замороженных ягодах, могут оказывать вредное воздействие. Эти вещества могут повредить зубную эмаль, поэтому при их употреблении необходимо проявлять осторожность.

Экспертные советы были опубликованы на Новостном портале.

Ранее проведенные исследования международной команды специалистов подтвердили, что жимолость является самой питательной и полезной ягодой.