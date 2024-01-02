Диетолог Мукерджи раскрыла пять простых секретов долголетия

Замедлить процесс старения возможно. Для того чтобы наслаждаться здоровым долголетием, целесообразно пересмотреть свой рацион и внести коррективы в образ жизни. Диетолог Анджали Мукерджи дает рекомендации, опубликованные в Hindustan Times.
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Для поддержания баланса жидкости в организме полезно употреблять достаточное количество воды в течение дня. Если клетки получают достаточно жидкости, кожа остается здоровой и свежей.
Важно включать в рацион разнообразные овощи. При выборе фруктов рекомендуется отдавать предпочтение тем, у которых низкий гликемический индекс.
Рекомендуется избегать потребления фастфуда и обработанных продуктов, содержащих много искусственных добавок.
Сладости могут нанести вред организму. Разумнее заменить торты, конфеты и выпечку на полезные десерты.
В рацион следует включать орехи, семечки, рыбу и растительные масла, так как они богаты полезными жирами.
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