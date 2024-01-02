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Врач Кашух рассказала о самых вредных сладостях в новогодних подарках

1:11
Здоровье

Одними из самых вредных сладостей в детских новогодних подарках считаются леденцы, пастила, зефир, мармелад и жвачки. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух в интервью RT.

Врач Кашух рассказала о самых вредных сладостях в новогодних подарках
Фото: Openverse by roolrool is licensed under CC BY 2.0

Кашух пояснила, что в таких угощениях содержится избыточное количество сахара и химических добавок, включая ароматизаторы и красители. По ее мнению, такие сладости могут вызвать пищевую аллергию. Особенно опасны "шипучки" или "взрывные конфеты".

"Это могут быть леденцы или сладкий порошок, который шипит и пузырится во рту. Дети обожают "шипучки" — они создают забавные ощущения на языке и в щеках. Однако вещества, содержащиеся в таких конфетах (например, лимонная или винная кислота), могут раздражать слизистую оболочку желудка и кишечника", — отметила она.

Врач также предупредила о необходимости быть осторожнее с батончиками, утверждая, что в них практически нет шоколада, но зато много вредных жиров и синтетических добавок.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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