Врач Кашух рассказала о самых вредных сладостях в новогодних подарках

Одними из самых вредных сладостей в детских новогодних подарках считаются леденцы, пастила, зефир, мармелад и жвачки. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух в интервью RT.
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Кашух пояснила, что в таких угощениях содержится избыточное количество сахара и химических добавок, включая ароматизаторы и красители. По ее мнению, такие сладости могут вызвать пищевую аллергию. Особенно опасны "шипучки" или "взрывные конфеты".
"Это могут быть леденцы или сладкий порошок, который шипит и пузырится во рту. Дети обожают "шипучки" — они создают забавные ощущения на языке и в щеках. Однако вещества, содержащиеся в таких конфетах (например, лимонная или винная кислота), могут раздражать слизистую оболочку желудка и кишечника", — отметила она.
Врач также предупредила о необходимости быть осторожнее с батончиками, утверждая, что в них практически нет шоколада, но зато много вредных жиров и синтетических добавок.
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