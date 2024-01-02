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Повторный прием алкоголя при похмелье может вызвать запой

2:06
Здоровье

Избавиться от состояния похмелья поможет время. Организм самостоятельно избавляется от токсинов и избытков распада этанола, восстанавливает водный баланс и улучшает работу нервной системы, сообщает РИА "Новости".

Повторный прием алкоголя при похмелье может вызвать запой
Фото: "Aperol Spritz" by sarahstierch is licensed under CC BY 2.0.

Применение медикаментов не всегда обеспечивает эффективную борьбу с похмельным синдромом, и их эффективность не доказана научно. Эксперты считают, что наилучшим способом справиться с похмельем является умеренное употребление алкоголя.

Нарколог Даниил Петров рекомендует после употребления алкоголя провести время на свежем воздухе, медленно прогуляться и употреблять больше воды. Рассол также эффективен при похмелье.

Этанол, будучи диуретиком, выводит из организма соли и минералы. Содержащаяся в рассоле соль задерживает вывод воды из организма.

"В процессе расщепления этанол превращается в ацетальдегид, а затем — в уксусную кислоту. Накопление ацетальдегида в крови приводит к интоксикации организма с соответствующими симптомами — слабостью, тошнотой, головной болью, тремором, тревогой и депрессией. Похмелье пройдет само, как только ацетальдегид и продукты его распада выйдут наружу", — отметил Даниил Петров.

В период похмельного синдрома врач рекомендует употреблять легкую и питательную пищу, такую как бульоны, омлеты и каши.

Ранее ученые из Техасского университета в Сан-Антонио выяснили, что похмелье сравнимо с мигренью, а утренний прием алкоголя для "похмела" может привести к запою.

"Дополнительное употребление этанола в это время — неправильный шаг. Облегчение будет краткосрочным — короткое чувство эйфории от нового алкоголя. Затем образовавшийся ацетальдегид еще больше усилит похмелье. В этот момент может возникнуть соблазн снова употребить алкоголь для снятия симптомов. Это порочный круг — запой", — пояснил Петров.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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