Если родители много работают, то детей ждет ожирение

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Дети, у которых родители слишком много трудятся, сталкиваются с повышенным риском набора лишнего веса в дошкольном возрасте. Это выявили ученые из Берлинского научного центра социальных исследований, проанализировав данные о 2,4 тысячах детей до шести лет. Исследование показало, что если мать работает более 35 часов в неделю, вероятность развития ожирения у ребенка значительно возрастает. Если отец трудится более 55 часов в неделю, риск увеличивается еще сильнее.

Фото: openverse "Young and Fat" by Tobyotter is licensed under CC BY 2.0.

Ученые связывают этот факт с тем, что родители, увлеченные работой, не всегда следят за режимом питания и распорядком дня своих детей. Еще одной возможной причиной является то, что дети испытывают сложности со сном, когда родители возвращаются домой поздно.

Эта тенденция характерна в основном для семей с высоким уровнем дохода. Однако существует универсальное решение, которое подходит для всех: отправить ребенка в детский сад. Там он получит достаточно физической активности, чтобы избежать набора лишнего веса.