Дети, у которых родители слишком много трудятся, сталкиваются с повышенным риском набора лишнего веса в дошкольном возрасте. Это выявили ученые из Берлинского научного центра социальных исследований, проанализировав данные о 2,4 тысячах детей до шести лет. Исследование показало, что если мать работает более 35 часов в неделю, вероятность развития ожирения у ребенка значительно возрастает. Если отец трудится более 55 часов в неделю, риск увеличивается еще сильнее.

Фото: openverse "Young and Fat" by Tobyotter is licensed under CC BY 2.0.