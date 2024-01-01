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Как быстро отойти после Нового года

2:21
Здоровье

Мало кто из нас не испытывал неудовлетворительное состояние после продолжительных новогодних праздников. Избыток тяжелой пищи и вредных напитков, нарушение обычного режима дня и игнорирование правильного сна часто делают возвращение к активному образу жизни довольно трудным.

Как быстро отойти после Нового года
Фото: wikimedia.org by Simon Law from Montréal, QC, Canada is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Однако существует несколько эффективных методов, которые могут быстро устранить неприятные симптомы и восстановить утраченную бодрость и энергию. Здоровое питание и свежий воздух играют ключевую роль.

Чтобы вернуть организм к нормальному функционированию и быстро восстановить хорошее самочувствие, рекомендуется следующее:

  • Пить свежевыжатые соки из свеклы и моркови, богатые витаминами и способствующие детоксикации печени.
  • Принимать перед едой 150 мл свежевыжатого огуречного сока с ложкой меда в течение недели для очищения крови и кровеносных сосудов.
  • Питаться легкой пищей, включая свежие фрукты, овощи и зелень, богатые клетчаткой и витаминами.
  • Ограничить потребление соли, чтобы избежать задержки жидкости и утраты калия.
  • Пользоваться зеленым чаем, настоями зверобоя, мяты и ромашки для вывода шлаков и токсинов.
  • Посещать баню или сауну для выведения вредных веществ из кожи, а также использовать глиняные маски для очищения пор и придания коже здорового тона.
  • Принимать теплые ванны с морской солью для вывода шлаков и излишней жидкости.
  • Воспользоваться ароматерапией с эфирными маслами апельсина, лимона и лаванды для дополнительного заряда бодрости и восстановления сил.
  • Заменить постельный режим пешей прогулкой на свежем воздухе, что благоприятно влияет на общее самочувствие и тонус организма.

Разгрузочные дни также могут помочь оптимизировать обмен веществ и предотвратить зашлакованность организма. Питание в эти дни включает овсяную кашу, свежие фрукты, овощи и кисломолочные продукты. Соблюдение правильного режима питания, физической активности и нахождения на свежем воздухе поможет не только преодолеть негативные последствия праздников, но и поддерживать красоту и здоровье тела.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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