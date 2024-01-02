Как сжечь 100 калорий за 10 минут

1:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Даже небольшая шоколадка может оказаться невидимой в процессе, но затем приходится проводить долгие часы в спортзале, чтобы компенсировать это маленькое удовольствие. Это крайне несправедливо, но есть выход из этой ситуации.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Лестница и бёрпи

Интервальные тренировки — отличный способ нагрузить все тело за короткое время. Вы можете подниматься по лестнице, выполнять несколько бёрпи в верхней точке и спускаться вниз. Повторяйте в течение 10 минут.

Скалолазание

Хотя бег и хождение по ровной местности могут быть легкими, подъем по отвесной стене даст вам нагрузку и покажет важность избавления от лишнего веса (118 килокалорий за 10 минут).

Велотренажёр

Интенсивные тренировки на велотренажере, включая спринты, позволяют сжигать 139 килокалорий за 10 минут.

Футбол

Игра в футбол может не требовать много энергии, но интенсивные движения при игре заставляют сжигать 107 килокалорий за 10 минут.

Гантели

Простые упражнения с гантелями, выполненные с максимальной интенсивностью, способны заменить продолжительную тренировку и поддерживать красивую мускулатуру.

Скакалка

Прыжки со скакалкой — отличный способ увеличить пульс, сжигая при этом 107 килокалорий за 10 минут. Попробуйте делать это в интервальном режиме — 40 секунд прыжков, 20 секунд отдыха, повторите 10 раз.

Степ

Степ-аэробика остается одним из лучших способов сжигания калорий (до 107 килокалорий за 10 минут). Это интенсивная аэробика с использованием ступеньки, доступная для всех и не требующая дорогого оборудования.