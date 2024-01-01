Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маргарита Симоньян дала совет участникам голой вечеринки
Урганта попросили вернуться на ТВ
Филипп Киркоров признался, что после скандальной вечеринки его опустили с небес на землю
7 причин, почему россияне продают почти новые автомобили с минимальным пробегом в 2024 году
Офицер американской армии назвал потери ВСУ
Что необычного в уничтожении украинской РСЗО HIMARS в ДНР
Больше 140 кошек и собак выехали за границу из Смоленска за год
Почти 180 объектов портовой инфраструктуры уничтожены Россией на Украине
Чем заменить чеснок в качестве приправы?

Врач Део назвала алкогольные напитки, которые всегда вызывают похмелье

2:08
Здоровье

Врач Симран Део поделилась информацией о том, какие напитки чаще всего вызывают похмелье, а какие, наоборот, уменьшают риск его появления на следующее утро. Для любителей виски с колой и коктейля "Куба либре" есть плохие новости: доктор Део рекомендует избегать напитков на основе тёмных крепких алкоголей, включая ром. Вместо этого стоит отдавать предпочтение напиткам на основе прозрачного алкоголя, таким как водка или джин, вместо красного вина.

Врач Део назвала алкогольные напитки, которые всегда вызывают похмелье
Фото: openverse "Aperol Spritz" by sarahstierch is licensed under CC BY 2.0.

Важно отметить, что цвет напитка не является основным критерием. Тёмные алкоголи содержат конгенеры, биологические соединения, которые ухудшают симптомы похмелья, как подтверждают научные исследования. Например, исследование университета Брауна в 2010 году выявило, что одинаковое количество водки и виски может привести к похмелью, но второй напиток более вероятно вызовет его.

Доктор советует контролировать количество потребляемого алкоголя и не торопиться с выпивкой. Лучше придерживаться удобного темпа, чтобы избежать перебора. Также важно помнить о необходимости употребления воды в процессе, чтобы компенсировать потерю жидкости.

Специалист напоминает, что женщинам не следует употреблять более 2-3 единиц алкоголя в день, а мужчинам — не более 3-4 единиц. Одна единица соответствует 10 мл 100%-го спирта, что приблизительно равно 25 мл виски или водки, трети бокала красного вина (88 мл при крепости 12%) или 280 мл 3,5%-го пива.

В случае, если похмелье не удалось избежать, рекомендуется отдохнуть как можно больше, употреблять больше воды и восполнять баланс минералов и аминокислот, добавляя к завтраку бананы, яйца или овсяную кашу. Боль в голове и мышцах может быть смягчена приемом обезболивающих.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Гудилова Юлия
Использует все современные виды диагностики, лечения и профилактики гастритов, язвенной болезни, функциональных диспепсий, поражений пищевода при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и других гастроэнтерологических заболеваний.
Специалист Шантурова Евгения
Специализируется на лечении широкого спектра заболеваний органов пищеварения (язвенная болезнь желудка, гастрит, дисбактериоз, панкреатит, гепатит)
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Популярное
Секрет мастеров: почему перекачивание шин автомобилей зимой - ключевая рекомендация опытных специалистов

Главная причина этого совета заключается в физических свойствах воздуха, которым накачивают шины.

Секрет мастеров: почему перекачивание шин автомобилей зимой - ключевая рекомендация опытных специалистов
Этот раствор поможет получить сочную крупную клубнику
Подкормите клубнику один раз этим средством весной и весь год получайте крупные ягоды
5 причин, почему внезапно начинают плавать обороты двигателя
Вредители плодовых деревьев будут уничтожены этой секретной побелкой
Россия со Львова начала реализовывать цель "денацификацию Украины" Дмитрий Плотников Миграционная проблема в Европе сильно обострится в случае нападения ЦАХАЛа на "Хесболлу" Алексей Гончаров Financial Times: сербская оппозиция планирует новые протесты из-за "украденных выборов" Михаил Плисюк
Древнейшая пирамида на Яве: чудо инженерии старше Стоунхенджа
Торт "Новогодний пенёк": порадуйте гостей таким замечательным десертом
Салат с курицей и ананасами вкусом удивит ваших гостей
Салат с курицей и ананасами вкусом удивит ваших гостей
Последние материалы
Почти 180 объектов портовой инфраструктуры уничтожены Россией на Украине
Чем заменить чеснок в качестве приправы?
Секретная подкормка для молодой рассады
На каком расстоянии от полицейского обязан останавливаться водитель
Семена томатов покупать надо уже в январе
Россия со Львова начала реализовывать цель "денацификацию Украины"
Врач Део назвала алкогольные напитки, которые всегда вызывают похмелье
Садоводы рассказали, как избавиться от парши на картофеле
Ламинат будет блестеть от этих средств
Звезда "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел поделилась редким фото с возлюбленным-миллионером
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников