Врач Део назвала алкогольные напитки, которые всегда вызывают похмелье

2:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Симран Део поделилась информацией о том, какие напитки чаще всего вызывают похмелье, а какие, наоборот, уменьшают риск его появления на следующее утро. Для любителей виски с колой и коктейля "Куба либре" есть плохие новости: доктор Део рекомендует избегать напитков на основе тёмных крепких алкоголей, включая ром. Вместо этого стоит отдавать предпочтение напиткам на основе прозрачного алкоголя, таким как водка или джин, вместо красного вина.

Фото: openverse "Aperol Spritz" by sarahstierch is licensed under CC BY 2.0.

Важно отметить, что цвет напитка не является основным критерием. Тёмные алкоголи содержат конгенеры, биологические соединения, которые ухудшают симптомы похмелья, как подтверждают научные исследования. Например, исследование университета Брауна в 2010 году выявило, что одинаковое количество водки и виски может привести к похмелью, но второй напиток более вероятно вызовет его.

Доктор советует контролировать количество потребляемого алкоголя и не торопиться с выпивкой. Лучше придерживаться удобного темпа, чтобы избежать перебора. Также важно помнить о необходимости употребления воды в процессе, чтобы компенсировать потерю жидкости.

Специалист напоминает, что женщинам не следует употреблять более 2-3 единиц алкоголя в день, а мужчинам — не более 3-4 единиц. Одна единица соответствует 10 мл 100%-го спирта, что приблизительно равно 25 мл виски или водки, трети бокала красного вина (88 мл при крепости 12%) или 280 мл 3,5%-го пива.

В случае, если похмелье не удалось избежать, рекомендуется отдохнуть как можно больше, употреблять больше воды и восполнять баланс минералов и аминокислот, добавляя к завтраку бананы, яйца или овсяную кашу. Боль в голове и мышцах может быть смягчена приемом обезболивающих.