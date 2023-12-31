Гастроэнтеролог Юркевич запретила россиянам смешивать алкоголь и газировку

2:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Имеется предположение, что газированные напитки могут способствовать более быстрому всасыванию алкоголя, что приводит к увеличению уровня этанола в крови и выдыхаемом воздухе. Тем не менее, существует недостаточно исследований на эту тему, и их результаты противоречивы.

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Предполагается, что газировка может ускорять опустошение желудка, что способствует быстрому перемещению алкоголя в тонкий кишечник, где осуществляется его всасывание. Однако научное сообщество до сих пор не пришло к определённому выводу по этому вопросу.

Врач-гастроэнтеролог и психотерапевт Анна Юркевич, предостерегает от однозначных утверждений. С одной стороны, увеличение объема содержимого желудка действительно может стимулировать его сокращение, ускоряя всасывание алкоголя и его перемещение в тонкий кишечник. Однако наличие достаточного количества пищи и газа в желудке может замедлить процесс и мешать нормальному пищеварению.

Сладкая газировка, содержащая углеводы, может замедлить процесс опьянения по сравнению с напитками нулевой калорийности. Например, смешивание виски с обычной колой может вызвать опьянение позже, чем при использовании диетического напитка. Однако это не делает такие комбинации полезными.

Важно отметить, что сладкая газировка увеличивает калорийность алкогольных напитков и содержит фруктозу, что может способствовать накоплению жира в организме и увеличивать риск развития метаболического синдрома, ожирения и диабета второго типа.

Кроме того, фруктоза из газировки может негативно воздействовать на печень, особенно в сочетании с алкоголем, увеличивая потенциальный вред этому органу.

Таким образом, учитывая результаты исследований, можно сделать вывод, что смешивание алкоголя с несладкой газировкой, возможно, увеличивает всасывание алкоголя, но не оказывает дополнительного негативного воздействия на организм. С другой стороны, сладкая газировка может замедлить опьянение из-за углеводов, но её высокое содержание фруктозы представляет риск для фигуры и здоровья печени. Поэтому рекомендуется избегать употребления сладкой газировки во время употребления алкоголя, особенно в условиях повышенной нагрузки на печень.