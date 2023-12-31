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Врачи рассказали, сколько в среднем волос на теле человека

1:34
Здоровье

Средний человек появляется на свет с примерно 100 тысячами волосяных луковиц (фолликулов) на голове. Из каждой луковицы может вырасти волос. Это число, конечно, приблизительное, но дает представление.

Врачи рассказали, сколько в среднем волос на теле человека
Фото: Нейросеть Шедеврум

Для более точной информации следует обратить внимание на научные данные.

Количество волос на голове зависит от цвета волос, при этом роль играет не только сам оттенок, но и качество кожи. Толщина кожного покрова определяет прочность волосинки, что влияет на их общее количество на голове. Согласно данным из гарвардской базы BioNumbers, распределение количества волос в среднем следующее:

  • Блондины — 150 тысяч
  • Шатены — 110 тысяч
  • Брюнеты — 100 тысяч
  • Рыжие — 90 тысяч

Необходимо учесть, что волосы растут не постоянно, а проходят три стадии развития: анаген (активный рост), катаген (промежуточная фаза), телоген (выпадение). В любой момент времени на голове активно растут 85–90% волос, остальные находятся в фазах отдыха или уже выпали.

Если вы хотите точно узнать количество волос на своей голове, обратитесь к профессиональному трихологу. Компьютерная фототрихограмма поможет определить количество волосяных луковиц на каждый сантиметр кожи головы. Проведение этой процедуры дважды с небольшим интервалом также даст информацию о скорости роста волос и проценте волос в различных фазах развития.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Сыч Антонина
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