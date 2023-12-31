Средний человек появляется на свет с примерно 100 тысячами волосяных луковиц (фолликулов) на голове. Из каждой луковицы может вырасти волос. Это число, конечно, приблизительное, но дает представление.
Для более точной информации следует обратить внимание на научные данные.
Количество волос на голове зависит от цвета волос, при этом роль играет не только сам оттенок, но и качество кожи. Толщина кожного покрова определяет прочность волосинки, что влияет на их общее количество на голове. Согласно данным из гарвардской базы BioNumbers, распределение количества волос в среднем следующее:
Необходимо учесть, что волосы растут не постоянно, а проходят три стадии развития: анаген (активный рост), катаген (промежуточная фаза), телоген (выпадение). В любой момент времени на голове активно растут 85–90% волос, остальные находятся в фазах отдыха или уже выпали.
Если вы хотите точно узнать количество волос на своей голове, обратитесь к профессиональному трихологу. Компьютерная фототрихограмма поможет определить количество волосяных луковиц на каждый сантиметр кожи головы. Проведение этой процедуры дважды с небольшим интервалом также даст информацию о скорости роста волос и проценте волос в различных фазах развития.
Первый уход за кустами жимолости проводят сразу после пробуждения почек.