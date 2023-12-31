БАДы, или биологически активные добавки, представляют собой диетические добавки, содержащие разнообразные компоненты, такие как витамины, минералы, микроэлементы, растительные элементы (например, цветочные части и травы), аминокислоты, ферменты и живые микроорганизмы (пробиотики). Они доступны в различных формах, включая таблетки, жевательные пластинки, желатиновые капсулы, порошок, сироп, сухие сборы и энергетические батончики.
В соответствии с российским законодательством, БАДы рассматриваются как продукты питания и могут быть употреблены. Однако вопрос о необходимости их употребления является более сложным. Пищевые добавки не являются лекарствами, а всего лишь частью рациона. Полезность их употребления может быть достигнута, следя за разнообразием рациона и включая в него фрукты, овощи, кисломолочные продукты, мясо и каши.
Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) подчеркивает, что пищевые добавки не предназначены для лечения болей или сердечных заболеваний, что является функцией исключительно лекарств. В соответствии с российскими законами каждая упаковка биодобавок должна быть помечена фразой "не является лекарством".
Следует отметить, что некоторые производители БАДов могут вводить покупателей в заблуждение, обещая эффект, который может оказаться необоснованным. Например, добавки-адаптогены могут обещать увеличение стрессоустойчивости и энергии, но эффективность таких веществ не доказана. Врач может рекомендовать прием БАДа, если в рационе не хватает важных питательных элементов и изменение рациона не является возможным, но при этом важно подчеркнуть, что улучшение качества питания предпочтительнее.
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