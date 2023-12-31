Ученые рассказали, почему пищевые добавки бесполезны

2:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

БАДы, или биологически активные добавки, представляют собой диетические добавки, содержащие разнообразные компоненты, такие как витамины, минералы, микроэлементы, растительные элементы (например, цветочные части и травы), аминокислоты, ферменты и живые микроорганизмы (пробиотики). Они доступны в различных формах, включая таблетки, жевательные пластинки, желатиновые капсулы, порошок, сироп, сухие сборы и энергетические батончики.

Фото: Нейросеть Шедеврум

В соответствии с российским законодательством, БАДы рассматриваются как продукты питания и могут быть употреблены. Однако вопрос о необходимости их употребления является более сложным. Пищевые добавки не являются лекарствами, а всего лишь частью рациона. Полезность их употребления может быть достигнута, следя за разнообразием рациона и включая в него фрукты, овощи, кисломолочные продукты, мясо и каши.

Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) подчеркивает, что пищевые добавки не предназначены для лечения болей или сердечных заболеваний, что является функцией исключительно лекарств. В соответствии с российскими законами каждая упаковка биодобавок должна быть помечена фразой "не является лекарством".

Следует отметить, что некоторые производители БАДов могут вводить покупателей в заблуждение, обещая эффект, который может оказаться необоснованным. Например, добавки-адаптогены могут обещать увеличение стрессоустойчивости и энергии, но эффективность таких веществ не доказана. Врач может рекомендовать прием БАДа, если в рационе не хватает важных питательных элементов и изменение рациона не является возможным, но при этом важно подчеркнуть, что улучшение качества питания предпочтительнее.