Снижение иммунитета происходит из-за многих причин, но один из основных факторов поддержки иммунитета — это правильное, сбалансированное питание. Продуктов, которые могут поддержать ваш иммунитет, очень много, тут важнее регулярно правильно балансировать ваш рацион. И делать это на постоянной основе, а не только тогда, когда почувствовали себя плохо, рассказывает читателям Pravda.Ru диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.
Фото: Нейросеть Шедеврум
Первое. Баланс насыщенных и ненасыщенных жиров. К сожалению, баланс жиров редко соблюдается, чаще всего мы перебираем насыщенных жиров, которых слишком много в мясной и молочной продукции. А вот ненасыщенных жиров, которыми богаты растительные масла, орехи, рыба, авокадо, в нашем рационе маловато. Вывод: обязательно ежедневно добавляйте в рацион растительное масло, пару раз в неделю рыбу и орехи. Раз в неделю авокадо. Потребление мясных продуктов и молочных лучше сократить.
Второе. Слишком много добавленного сахара. Сокращайте на постоянной основе потребление сахара. Мы добавляем сахар в кофе, употребляем вместе со сладкими напитками и готовыми продуктами. Все это негативно сказывается на иммунитете. Лучше употреблять фрукты, сухофрукты. Если очень хочется конфет, приобретайте конфеты с натуральным и понятным составом.
Третье. Мало растительной пищи. Мы очень любим мясное, молочное, сладкое. А вот овощи, свежую зелень, фрукты реже добавляем в рацион. Обязательно ежедневно съедайте овощной салат с растительным маслом, пару фруктов. При регулярном употребление растительной пищи ваш иммунитет укрепится на долгосрочной основе.
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