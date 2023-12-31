Врач Каневская объяснила, почему баня положительно влияет на сон

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор медицинских наук и специалист по интегративной и антивозрастной медицине, Светлана Каневская, поделилась с "РГ" положительным воздействием бани на здоровье. Она отметила, что тепло в бане способствует расслаблению, регулирует уровень кортизола (гормона стресса), и помогает восстановлению сна.

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По словам специалиста, высокая температура в бане улучшает кровообращение, способствуя естественному восстановлению мышц после физических нагрузок. Она также подчеркнула, что после бани происходит постепенное снижение уровня эндорфинов, что благоприятно сказывается на качестве сна.

Температурные изменения в бане также способствуют выводу токсинов из организма через активное потоотделение. Однако врач напомнила, что есть противопоказания для посещения бани, такие как сердечно-сосудистые заболевания, обезвоживание, бронхиальная астма, беременность и другие состояния.

Итак, баня может быть эффективным средством для снятия стресса, улучшения сна и общего оздоровления, но необходимо учитывать индивидуальные особенности здоровья при ее посещении.