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Health: горячие ванны для ног могут избавить от мигрени

1:44
Здоровье

Горячие ванны для рук и ног могут оказать положительное воздействие на снижение симптомов мигрени, сообщили неврологи Health. Несмотря на отсутствие строгих научных данных, подтверждающих эффективность этого метода, медики выражают мнение, что он может быть полезным.

Health: горячие ванны для ног могут избавить от мигрени
Фото: openverse by makelessnoise is licensed under CC BY 2.0.

В одном маленьком исследовании 2016 года ученые провели тест с 40 пациентами, страдающими хронической мигренью. Помимо стандартного лечения от мигрени, одной группе предоставлялись горячие ванны для рук и ног, а также массаж головы льдом продолжительностью 20 минут ежедневно. По результатам оценки через 45 дней было выявлено, что использование горячих ванн и ледяного массажа связано с уменьшением интенсивности боли. Исследование, хотя и не устанавливает причинно-следственной связи, поддерживает потенциальную эффективность горячих ванн в лечении мигрени.

Эксперты считают, что горячие ванны для ног и рук могут способствовать перераспределению крови от мозга к конечностям, а также снимать стресс, отвлекая нервную систему от болевых сигналов.

Мигрень характеризуется пульсирующей головной болью, часто ограничивающейся одной стороной головы, с возможными сопутствующими чувствительностью к свету и запахам. Рекомендации экспертов включают в себя пить больше воды, избегать кофе, громких звуков и яркого света, а также при необходимости провести короткий отдых. Лекарства, рекомендованные врачом, следует принимать как можно раньше, чтобы сократить длительность приступа или предотвратить его возникновение.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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