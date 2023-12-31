В Роскачестве посоветовали употреблять жирную пищу во избежание похмелья

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Перед праздничным застольем необходимо правильно подготовить организм. В Роскачестве рекомендует употребление картошки, жирной рыбы, орехов и зелени за несколько часов до употребления алкоголя. Это помогает предотвратить быстрое опьянение и уменьшить вероятность похмелья.

Фото: https://www.sydneychristmaspartycruises.com.au/ by Jill Wellington is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

В организации подчеркивают, что важно не употреблять алкоголь на пустой желудок, а также предлагает принимать активированный уголь или другие адсорбенты за несколько часов до застолья.

Советуется поесть за 2-3 часа до застолья, при необходимости перекусить йогуртом, орехами или белковым коктейлем. Картофель помогает предотвратить всасывание алкоголя в желудке, а сложные углеводы предотвращают перепады уровня глюкозы в крови. Жирная рыба, растительное масло и орехи, богатые полезными жирами, замедляют всасывание алкоголя в кровь.

Важно также учесть влияние зелени, так как алкоголь вызывает задержку жидкости в организме. Рекомендуется употреблять укроп, петрушку и зеленые листовые овощи, чтобы выводить лишнюю жидкость из организма.

В организации отмечают, что опьянение и его последствия зависят не столько от градуса алкоголя, сколько от смешивания разных напитков. Рекомендуется употреблять только один напиток в течение праздника и избегать смешивания различных видов алкоголя или алкогольных коктейлей, сообщают РИА Новости.

Важно прекратить употребление пищи и напитков за 2-3 часа до сна, чтобы организм успел переварить съеденное и выпитое. Это способствует лучшему сну, бодрствованию и предотвращает похмелье и головную боль на следующий день, подчеркивает Роскачество.