Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Севастополе объявили воздушную тревогу, перекрыли движение по Крымскому мосту
Эксперты рассказали, как не купить автомобиль "с долгами" на вторичном рынке
Около 20 тысяч военных будут защищать небо над Россией в новогодние праздники
Президент Зеленский получил военный план на 2024 год
Экономия в "старой" Москве: тройка лучших предложений по аренде
ВС РФ уничтожили представителей ГУР и ВСУ, планирующих и исполняющих теракт в Белгороде
Финансовый астролог рассказала, как правильно встретить год Зеленого дракона
Автомат или вариатор: неожиданный взгляд на привычный вопрос
Путеводитель по поездке в Оман: транспорт, туры и особенности отдыха

В Роскачестве посоветовали употреблять жирную пищу во избежание похмелья

1:48
Здоровье

Перед праздничным застольем необходимо правильно подготовить организм. В Роскачестве рекомендует употребление картошки, жирной рыбы, орехов и зелени за несколько часов до употребления алкоголя. Это помогает предотвратить быстрое опьянение и уменьшить вероятность похмелья.

В Роскачестве посоветовали употреблять жирную пищу во избежание похмелья
Фото: https://www.sydneychristmaspartycruises.com.au/ by Jill Wellington is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

В организации подчеркивают, что важно не употреблять алкоголь на пустой желудок, а также предлагает принимать активированный уголь или другие адсорбенты за несколько часов до застолья.

Советуется поесть за 2-3 часа до застолья, при необходимости перекусить йогуртом, орехами или белковым коктейлем. Картофель помогает предотвратить всасывание алкоголя в желудке, а сложные углеводы предотвращают перепады уровня глюкозы в крови. Жирная рыба, растительное масло и орехи, богатые полезными жирами, замедляют всасывание алкоголя в кровь.

Важно также учесть влияние зелени, так как алкоголь вызывает задержку жидкости в организме. Рекомендуется употреблять укроп, петрушку и зеленые листовые овощи, чтобы выводить лишнюю жидкость из организма.

В организации отмечают, что опьянение и его последствия зависят не столько от градуса алкоголя, сколько от смешивания разных напитков. Рекомендуется употреблять только один напиток в течение праздника и избегать смешивания различных видов алкоголя или алкогольных коктейлей, сообщают РИА Новости.

Важно прекратить употребление пищи и напитков за 2-3 часа до сна, чтобы организм успел переварить съеденное и выпитое. Это способствует лучшему сну, бодрствованию и предотвращает похмелье и головную боль на следующий день, подчеркивает Роскачество.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Это нужно сделать с жимолостью, как только растает снег

Первый уход за кустами жимолости проводят сразу после пробуждения почек.

Уход за кустами жимолости начинается с обрезки
"Треба бiльше": что делать с Украиной, счастливой от беды в Белгороде?
За неистовую радость из-за Белгорода украинцам устроят "жару как в аду"
Очень вкусный торт без выпечки готовится быстро: съедается до последней крошки
"Новогодний": изумительный салат с крабовыми палочками и мандаринами 
"Смерть на Дніпрі": зачем украинская армия цепляется за берега Днепра Дмитрий Плотников "Треба бiльше": что делать с Украиной, счастливой от беды в Белгороде? Олег Володин Небензя пообещал россиянам победу в СВО уже в этом году Любовь Степушова
Время посева настало: посадите эти растения в зимой, и они зацветут уже этим летом
Эти упражнения помогут похудеть в домашних условиях без беговой дорожки
Пара мандаринов и пять минут: быстрый рулет к чаю без выпечки
Пара мандаринов и пять минут: быстрый рулет к чаю без выпечки
Последние материалы
Историк моды Васильев дал рекомендации по выбору наряда на Новый год
Врач Бережная рекомендовала запастись лекарствами перед Новым годом
Диетолог Михалёва нашла самые вредные новогодние блюда на столе россиян
Как правильно ругаться в салоне красоты - советы юриста и владельцев салонов
Умерла ведущая программы "Время" и "Голубых огоньков" Галина Зименкова
Автоэксперт Ревин поделился советами по сбережению машины в новогодние праздники
Названа причина боли в мышцах после тренировки
Шуфутинский: "Хочется пожить"
Зеленый свет Марса: ученые впервые увидели эту аномалию
Все ведущие каналы убирают из эфиров Лолиту и Киркорова после "голого шабаша" Ивлеевой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников