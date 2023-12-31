Врач Бережная рекомендовала запастись лекарствами перед Новым годом

Врач кандидат медицинских наук Мария Береженая подчеркивает необходимость подготовки к возможным здоровотворным проблемам в период новогодних праздников. Она советует, что в аптечке каждого россиянина должен быть запас медикаментов.

Фото: Global Look Press by Julia Pfeifer

Береженая подчеркнула важность наличия у людей, страдающих хроническими заболеваниями, собственных лекарств и приборов для измерения давления и уровня сахара в крови.

Она также рекомендует включить в аптечку обезболивающие препараты, такие как парацетамол и ибупрофен, особенно если праздник отмечается в незнакомом месте. В связи с разнообразием новогоднего стола, Береженая предлагает иметь при себе противоаллергенные препараты, а также средства от желудочных болей, такие как смекта, активированный уголь или энтеросгель.

Кроме того, врач отметила важность наличия в аптечке антисептических средств для обработки возможных ран в случае травм или порезов.

В заключение, статья напоминает, что это информационный материал, и при возникновении проблем со здоровьем рекомендуется обратиться к специалисту.