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Названы привычные новогодние блюда, которые вредят здоровью

1:52
Здоровье

В преддверии Нового года медики и диетологи предупреждают о опасности употребления алкоголя. Обильные праздничные застолья также могут нанести вред здоровью. Рассмотрим четыре традиционные закуски, с которыми стоит быть осторожными.

Названы привычные новогодние блюда, которые вредят здоровью
Фото: wikimedia.org by Pannet is licensed under CC BY-SA 4.0.

Бутерброды с икрой

Натуральная икра богата витаминами, но бутерброды с белым хлебом и сливочным маслом могут "нейтрализовать" эту пользу. Сочетание углеводов и животных жиров трудно переваривается, что негативно сказывается на пищеварительной системе. Они противопоказаны людям с гипертонией из-за высокого содержания соли.

Салат "Оливье"

Этот новогодний салат содержит тяжелые для пищеварения ингредиенты, такие как различные виды белка, растительный жир, углеводы, соленые огурцы и горошек. Эта комбинация может раздражать желудочную слизистую, вызывать изжогу и тяжесть в животе, сообщает "Русская семерка".

Мясные и колбасные нарезки

Колбаса, ветчина и копчености могут содержать вредные добавки, негативно влияющие на сердечно-сосудистую систему и работу ЖКТ. Рекомендуется заменить нарезку натуральными продуктами, такими как запеченная курица или индейка.

Тарталетки с начинкой

Эта закуска является высококалорийной и несбалансированной. Магазинные тарталетки, часто приготовленные на основе маргарина, содержат начинку с майонезом и жирными мясными компонентами. Замена на диетическое мясо и легкие йогуртовые соусы поможет избежать излишнего холестерина.

В целом, рекомендуется заменять тяжелые и калорийные ингредиенты легкими и более здоровыми альтернативами, чтобы сохранить здоровье во время новогодних праздников.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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