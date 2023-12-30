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Ученые назвали полезный способ преодолеть желание закурить

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Здоровье

Исследование ученых из Инсбрукского университета, опубликованное в журнале Psychopharmacology, показывает, что быстрая ходьба может снизить желание курить, что может быть полезным в процессе отказа от вредной привычки.

Ученые назвали полезный способ преодолеть желание закурить
Фото: Минздрав РФ

Ученые пригласили 18 добровольцев, куривших не менее 10 сигарет в день в течение двух лет, и провели эксперимент, включавший ходьбу на беговой дорожке, на свежем воздухе в темпе, как будто опаздывают, и покой.

Участники, сидящие спокойно, высоко оценили силу желания закурить по сравнению с теми, кто занимался физической активностью.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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