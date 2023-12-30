Ученые назвали полезный способ преодолеть желание закурить

0:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование ученых из Инсбрукского университета, опубликованное в журнале Psychopharmacology, показывает, что быстрая ходьба может снизить желание курить, что может быть полезным в процессе отказа от вредной привычки.

Фото: Минздрав РФ

Ученые пригласили 18 добровольцев, куривших не менее 10 сигарет в день в течение двух лет, и провели эксперимент, включавший ходьбу на беговой дорожке, на свежем воздухе в темпе, как будто опаздывают, и покой.

Участники, сидящие спокойно, высоко оценили силу желания закурить по сравнению с теми, кто занимался физической активностью.