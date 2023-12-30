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Врач Гимранов рассказал, кому стоит отказаться от посещения бани

1:55
Здоровье

Доктор медицинских наук, врач-невролог и гериатр Ринат Гимранов предупреждает, что посещение бани не рекомендуется при определенных заболеваниях. Он подчеркивает, что она противопоказана при серьезных сердечно-сосудистых, почечных, неврологических, гипертонии, болезнях суставов в острой стадии, онкологических патологиях и эпилепсии. Беременным женщинам и людям с высокой температурой тела также следует воздерживаться от посещения бани.

Врач Гимранов рассказал, кому стоит отказаться от посещения бани
Фото: https://nypost.com/

Гимранов отмечает, что пожилым людям стоит посещать баню с осторожностью. Перед этим они должны проконсультироваться с врачом и избегать длительного пребывания в высокой температуре, следить за физическим состоянием. В то же время, баня может оказать положительное воздействие на здоровье пожилых людей, способствуя расширению сосудов, улучшению кровообращения, снятию мышечного напряжения и стресса.

Врач-флеболог и сосудистый хирург Максим Косарев отмечает, что посещение бани не рекомендуется людям с заболеваниями вен, такими как тромбофлебит и варикозное расширение вен. Эти состояния могут быть провоцированы горячей влажной средой, способствующей обострению тромбов. Пациентам с микозами, вызванными грибками, также следует посещать баню с осторожностью.

Врач-дерматолог и косметолог Татьяна Бедаева отмечает, что баня может приносить пользу коже, улучшая иммунитет, расширяя и очищая поры, усиливая дренажную функцию и улучшая микроциркуляцию. Она советует соблюдать питьевой режим, избегать употребления алкоголя, следить за своим состоянием и помнить об определенных правилах, чтобы получить от посещения бани пользу, а не вред.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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