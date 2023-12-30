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Гастроэнтеролог Парамонов: сильная рвота грозит разрывом пищевода

1:09
Здоровье

Сильная рвота, вызванная перееданием и употреблением избыточного количества алкоголя, может стать причиной разрыва пищевода, предупредил врач-гастроэнтеролог, терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Парамонов. Он обратил внимание на опасное последствие новогодних застолий в беседе с KP. RU.

Гастроэнтеролог Парамонов: сильная рвота грозит разрывом пищевода
Фото: Нейросеть Шедеврум

Врач пояснил, что сильная рвота может привести к разрыву слизистой оболочки в области соединения пищевода с желудком. Это состояние известно как синдром Мэллори-Вейс. При этом в рвотных массах может появиться алая кровь или даже коричневая "кофейная гуща".

Парамонов подчеркнул, что при обнаружении подобных симптомов необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Он также рекомендовал внимательно следить за состоянием здоровья и при наличии черного, маслянистого стула, низкого давления и учащенного пульса срочно обращаться к врачу.

Эти "красные флаги" сигнализируют о возможных серьезных проблемах с желудочно-кишечным трактом и требуют немедленного вмешательства специалиста.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
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Имеет большой клинический опыт лечения дисбактериоза, язвенной болезни и гастрита
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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