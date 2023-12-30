Гастроэнтеролог Парамонов: сильная рвота грозит разрывом пищевода

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сильная рвота, вызванная перееданием и употреблением избыточного количества алкоголя, может стать причиной разрыва пищевода, предупредил врач-гастроэнтеролог, терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Парамонов. Он обратил внимание на опасное последствие новогодних застолий в беседе с KP. RU.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Врач пояснил, что сильная рвота может привести к разрыву слизистой оболочки в области соединения пищевода с желудком. Это состояние известно как синдром Мэллори-Вейс. При этом в рвотных массах может появиться алая кровь или даже коричневая "кофейная гуща".

Парамонов подчеркнул, что при обнаружении подобных симптомов необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Он также рекомендовал внимательно следить за состоянием здоровья и при наличии черного, маслянистого стула, низкого давления и учащенного пульса срочно обращаться к врачу.

Эти "красные флаги" сигнализируют о возможных серьезных проблемах с желудочно-кишечным трактом и требуют немедленного вмешательства специалиста.