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Пожилым назвали 3 способа укрепить здоровье без зарядки и специальных диет

2:28
Здоровье

Для достижения этого не требуется ежедневной зарядки и специальных диет.

Пожилым назвали 3 способа укрепить здоровье без зарядки и специальных диет
Фото: openverse by winnifredxoxo is licensed under CC BY 2.0

Развивайте самоосознанность

Самоосознанность — это умение распознавать и понимать свои эмоции, настроение и стремления. Приобретая этот навык, вы улучшаете свои шансы на психическое и физическое благополучие.

Глубокое понимание своих чувств, мотивации и поведения позволяет действовать более осознанно, что в итоге способствует принятию лучших решений.

Примером может служить анализ мотивации к занятиям спортом. Почему вы придерживаетесь графика тренировок, а почему иногда нет? Развивайте самоосознанность с помощью методов, таких как ведение дневника, медитация, осознанность в повседневных действиях и самоанализ после занятий или в конце дня.

Понимание себя позволяет максимально использовать свои сильные стороны и работать над слабыми, вдохновляя на становление лучшей версии себя.

Приобретите собаку

Вместо посещения тренажерного зала или занятий пилатесом можно интегрировать регулярные физические нагрузки в повседневную жизнь другими способами. Например, паркуйтесь подальше от входа в магазин или предпочитайте лестницу лифту в офисе.

Однако отличным вариантом является заведение собаки. Ежедневные прогулки по 30 минут два раза в день не только повышают активность, но и приносят эмоциональное удовлетворение от общения с питомцем. Это также способствует проведению времени на свежем воздухе и улучшает физическое и психическое здоровье.

Разнообразие растительной пищи 

Считается, что для здоровья необходимо потреблять пять порций фруктов и овощей в день, но важно стремиться не только к количеству, но и к разнообразию.

Научный сотрудник кафедры нутрициологии Меган Росси предлагает употреблять не менее 30 различных видов растительной пищи в неделю. Разнообразие пищи способствует здоровью кишечника, который играет ключевую роль в общем состоянии организма.

Микробиом кишечника влияет на здоровье и может быть связан с аллергиями, ожирением, воспалительными заболеваниями, болезнью Паркинсона и даже депрессией. Расширение разнообразия растительной пищи в рационе можно достичь простыми изменениями в покупках.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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Проводит диагностику и лечение острых и хронических кожных болезней (дерматит, экзема, псориаз, красный плоский лишай, крапивница), паразитарных (чесотка, педикулез), грибковых поражений ногтей и гладкой кожи, угревой болезни на разных стадиях, вирусных заболеваний (герпес простой, герпес опоясывающий, папиломавирусы, контагиозный моллюск)
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