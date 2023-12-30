Для достижения этого не требуется ежедневной зарядки и специальных диет.
Самоосознанность — это умение распознавать и понимать свои эмоции, настроение и стремления. Приобретая этот навык, вы улучшаете свои шансы на психическое и физическое благополучие.
Глубокое понимание своих чувств, мотивации и поведения позволяет действовать более осознанно, что в итоге способствует принятию лучших решений.
Примером может служить анализ мотивации к занятиям спортом. Почему вы придерживаетесь графика тренировок, а почему иногда нет? Развивайте самоосознанность с помощью методов, таких как ведение дневника, медитация, осознанность в повседневных действиях и самоанализ после занятий или в конце дня.
Понимание себя позволяет максимально использовать свои сильные стороны и работать над слабыми, вдохновляя на становление лучшей версии себя.
Вместо посещения тренажерного зала или занятий пилатесом можно интегрировать регулярные физические нагрузки в повседневную жизнь другими способами. Например, паркуйтесь подальше от входа в магазин или предпочитайте лестницу лифту в офисе.
Однако отличным вариантом является заведение собаки. Ежедневные прогулки по 30 минут два раза в день не только повышают активность, но и приносят эмоциональное удовлетворение от общения с питомцем. Это также способствует проведению времени на свежем воздухе и улучшает физическое и психическое здоровье.
Считается, что для здоровья необходимо потреблять пять порций фруктов и овощей в день, но важно стремиться не только к количеству, но и к разнообразию.
Научный сотрудник кафедры нутрициологии Меган Росси предлагает употреблять не менее 30 различных видов растительной пищи в неделю. Разнообразие пищи способствует здоровью кишечника, который играет ключевую роль в общем состоянии организма.
Микробиом кишечника влияет на здоровье и может быть связан с аллергиями, ожирением, воспалительными заболеваниями, болезнью Паркинсона и даже депрессией. Расширение разнообразия растительной пищи в рационе можно достичь простыми изменениями в покупках.
Готовим вкуснейший салат с красной рыбкой, и он станет королём вашего новогоднего стола.