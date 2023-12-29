Eating Well: диетологи нашли связь чеснока с уровнем холестерина в крови

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперты в области питания детально рассказали о воздействии чеснока на здоровье человека, согласно информации от портала Eating well из Великобритании.

Фото: commons.wikimedia. org by INRA DIST from France is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Чеснок, помимо того, что придает блюдам остроту и аромат, также обладает богатым содержанием витаминов, минералов и ценных микроэлементов, оказывая благоприятное воздействие на внутренние системы организма. Характерный запах чеснока обусловлен наличием в нем органических сульфидов (тиоэфиров).

В составе чеснока присутствуют железо, магний, витамины К и С, антиоксиданты. Этот состав способствует предотвращению атеросклероза, справляется с холестериновыми бляшками, улучшает кровообращение, снижает уровень сахара и стабилизирует артериальное давление, благоприятно воздействуя на сердечную функцию.

Кроме того, чеснок, относящийся к семейству Луковые и имеющий вкус, схожий с луком, помогает снизить воспалительные процессы в организме, что в свою очередь может предотвращать развитие онкологии. Однако диетологи предупреждают, что людям с чувствительной пищеварительной системой следует избегать избыточного употребления чеснока в рационе питания.