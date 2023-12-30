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Психолог Андриевская: на новогодних каникулах нужно заняться тем, о чём вы давно мечтали

1:21
Здоровье

Психолог и специалист сервиса "Профи" Ирина Андриевская рассказала, как избежать стресса в период подготовки к новогодним праздникам и во время них.

Психолог Андриевская: на новогодних каникулах нужно заняться тем, о чём вы давно мечтали
Фото: https://unsplash.com/photos/NzQknDofRpc Image by Sweta Meininger swetameininger is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Эксперт посоветовала в подготовке к Новому году искать вдохновение, а не убиваться, пытаясь переделать все возможные дела. Нужно самим стараться создать себе праздничное настроение, предвкушая приятное времяпровождение на новогодних каникулах, пишет Газета.Ru.

Очень важно в период новогодних праздников уделять время не только праздничным активностям, но и своему здоровью. Нужно находить время для своих привычных ритуалов и стараться соблюдать обычный режим сна, чтобы потом не чувствовать себя "выжатыми".

А заниматься на новогодних праздниках нужно тем, чем хочется именно вам. Если вам хочется активности, стоит походить по выставках и посетить самые весёлые вечеринки. Если же после напряжённого декабря на работе вам уже не хочется никого видеть, стоит уехать за город и насладиться единением с природой, читая книги.

"Попробуйте себя в чем-то новом: йога, рисование, танцы. Долгие праздники — возможность заняться тем, о чем вы давно мечтали, но все никак не находили времени", — добавила Андриевская.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Литвинов Александр
Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств.
Специалист Шипилова Мария
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Проводит выявление психологических нарушений, психокоррекцию нежелательного поведения; планирование индивидуально- коррекционных программ; клинико-психологическую диагностику и нейропсихологическую коррекцию детей раннего и дошкольного возраста РАС, ЗПРР, УО, ОВЗ.
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