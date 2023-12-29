Эксперт Pravda.Ru назвала авитаминоз мифом

2:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Директор Медицинского центра иммунокоррекции Ходановой Людмила Лапа рассказала, почему авитаминоз встречается редко как распознать дефицит полезных веществ в организме.

Фото: freepik.com/KamranAydinov

"Я думаю, что в современной жизни это миф. Потому что питание настолько сейчас богатое и разнообразное, чтобы люди именно страдали авитаминозом, я считаю, что это маловероятно. Единственное недостаток витамина D — это солнце. Но, оно у нас не только весна-осень, но и летом у нас редко бывает солнце. Надо ловить каждые лучи. Потому что все-таки гормоноподобный витамин D у нас с вами участвует в обменных процессах, в тех процессах, которые поддерживают иммунные системы и тот же самый баланс витамина в организме" — поясняет врач.

Доктор назвала основные признаки авитаминоза:

"Это видно всегда на коже. Это наша иммунная система. На коже сразу видно авитаминоз группы А: сухая кожа, высыпания, всевозможный зуд. Но, самое главное при авитаминозе головокружение, сонливость, усталость, слабость. При любом авитаминозе, который у нас есть. Будь то хоть А, B, C. Совершенно все равно какие витамины".

Питаться одними фруктами и овощами нельзя, считает специалист.

"Я очень многим запрещаю есть фрукты. Фрукты содержат не витамины, а фрукты содержат микроэлементы. Это может быть калий, натрий, кальций, всевозможные микроэлементы, но витаминов там сейчас никаких нет. Яблоки, которые растут в нашем регионе, уже не содержат витаминов. Ешьте больше мяса, там больше витамина Б. Фрукты, ягоды — это деликатес. Мы можем позволить себе по нашей физиологии один фрукт в день", — советует специалист.

Людмила Лапа не рекомендует есть фрукты натощак — только с едой. Один фрукт в день — с завтраком, обедом или ужином.