Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дагестан признали самым бюджетным регионом для отдыха в России
"Оливье" и "Селёдка под шубой": авторские рецепты от кулинарного блогера
Юрист Соловьев рассказал, как поступать с соседями-дебоширами в новогоднюю ночь
Диетолог Соломатина назвала вызывающие зависимость продукты
МВД: Водительские удостоверения с истекающим сроком в 2024-25 годах продлят на на три года
Автоэксперты рассказали, почему новейшие двигатели недолговечны
Как убрать секущиеся кончики волос
Гарик Харламов написал письмо к Деду Морозу и высмеял свой развод с Асмус
В России представили безопасный для оператора дрон-камикадзе «Изделие 55»

Эксперт Pravda.Ru назвала авитаминоз мифом

2:04
Здоровье

Директор Медицинского центра иммунокоррекции Ходановой Людмила Лапа рассказала, почему авитаминоз встречается редко как распознать дефицит полезных веществ в организме.

Эксперт Pravda.Ru назвала авитаминоз мифом
Фото: freepik.com/KamranAydinov

"Я думаю, что в современной жизни это миф. Потому что питание настолько сейчас богатое и разнообразное, чтобы люди именно страдали авитаминозом, я считаю, что это маловероятно. Единственное недостаток витамина D — это солнце. Но, оно у нас не только весна-осень, но и летом у нас редко бывает солнце. Надо ловить каждые лучи. Потому что все-таки гормоноподобный витамин D у нас с вами участвует в обменных процессах, в тех процессах, которые поддерживают иммунные системы и тот же самый баланс витамина в организме" — поясняет врач.

Доктор назвала основные признаки авитаминоза:

"Это видно всегда на коже. Это наша иммунная система. На коже сразу видно авитаминоз группы А: сухая кожа, высыпания, всевозможный зуд. Но, самое главное при авитаминозе головокружение, сонливость, усталость, слабость. При любом авитаминозе, который у нас есть. Будь то хоть А, B, C. Совершенно все равно какие витамины".

Питаться одними фруктами и овощами нельзя, считает специалист.

"Я очень многим запрещаю есть фрукты. Фрукты содержат не витамины, а фрукты содержат микроэлементы. Это может быть калий, натрий, кальций, всевозможные микроэлементы, но витаминов там сейчас никаких нет. Яблоки, которые растут в нашем регионе, уже не содержат витаминов. Ешьте больше мяса, там больше витамина Б. Фрукты, ягоды — это деликатес. Мы можем позволить себе по нашей физиологии один фрукт в день", — советует специалист.

Людмила Лапа не рекомендует есть фрукты натощак — только с едой. Один фрукт в день — с завтраком, обедом или ужином.

Самые полезные ОВОЩИ и ФРУКТЫ
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Специалист Чижикова Марина
Гастроэнтеролог, иммунолог
Специалист Гончар Виктор
Ведущий специалист
Специалист Коноплева Елена
Ведущий специалист
Популярное
Нежный новогодний торт без выпечки за 20 минут: просто тает во рту

Какой новогодний стол без сладкого? Любая хозяйка хочет порадовать своих гостей вкусным десертом, но не у каждой остаётся время на торт после приготовления всех салатов, закусок и горячего.

Необыкновенный торт без выпечки на Новый год: фантастически вкусный, получается у всех
Юридически США готовы к конфискации замороженных активов РФ. Но это даже не полдела
В США готова юридическая база для конфискации замороженных активов РФ. Что дальше?
Как убрать брыли: советы экспертов и 7 способов подтянуть овал лица
В чем различия масел 5W40 и 5W30: автолюбитель должен знать, что идет на риск при самостоятельном определении марки масел
Киеву пора договариваться с русскими: всему виной взорванные бункеры НАТО Дмитрий Плотников Расплата за БДК "Новочеркасск": ВКС РФ пробили ПВО ВСУ и ударили 158 ракетами и БПЛА Любовь Степушова Народная кара за бал Сатаны: вечеринку Ивлеевой настигла "русская отмена" Олег Володин
Салат с черносливом и маринованным огурчиками: удивительное сочетание вкуса
В Новосибирске проведут концерт участницы "голой" вечеринки Лолиты
Оригинальная и недорогая закуска из крабовых палочек на новогодний стол
Оригинальная и недорогая закуска из крабовых палочек на новогодний стол
Последние материалы
Диетолог Соломатина назвала вызывающие зависимость продукты
МВД: Водительские удостоверения с истекающим сроком в 2024-25 годах продлят на на три года
В США восхитились самым мощным в мире российским истребителем
Автоэксперты рассказали, почему новейшие двигатели недолговечны
Гарик Харламов написал письмо к Деду Морозу и высмеял свой развод с Асмус
Как убрать секущиеся кончики волос
Украина подверглась самой мощной атаке за все время СВО. Что стало причиной?
В России представили безопасный для оператора дрон-камикадзе «Изделие 55»
На фоне дефицита жилья: почему арендодатели повышают ставки и условия аренды
Простой новогодний салат с ветчиной и фасолью: для тех, у кого нет времени долго готовить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников