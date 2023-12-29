Психиатр Лазарев: нагрузка у наркологов в праздники вырастает в пять-десять раз

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нарколог-психиатр Игорь Лазарев заявил, что на новогодних праздниках следует быть честным с собой, отвечая на вопрос, имеется ли у вас алкогольная зависимость. По его словам, людям, хоть раз уходившим в запой, "верить в новогоднее чудо не приходится".

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

"Скорее всего, такой человек уйдёт в очередной запой. Подобных случаев много, когда россияне планируют выпить только на Новый год, а приходят в себя 10 января в наркологии", — обращает внимание врач.

Он подчеркнул, что во время новогодних выходных нагрузка на врачей-наркологов вырастает в пять-десять раз. Причём, временами такие выезды на дом заканчиваются трагически.

Поэтому среди главных рекомендаций в это время Лазарев выделяет не похмеляться на следующий день, ведь это — прямой путь к запою. По его словам, любая трезвость подразумевает получение удовольствия без дополнительных веществ.

Он предлагает расписать на праздничные дни список дел, которые приносят удовольствие, — например, концерты, баню, лыжи, чтобы подойти к этому осознанно.