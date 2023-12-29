Младенческая смертность в РФ достигла исторического минимума

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Глава Минздрава Михаил Мурашко акцентировал внимание на том, что в России смертность детей до 17 лет снизилась до исторического минимум — на 23%.

Фото: "Baby sleeping POV" by robscomputer is licensed under CC BY 2.0.

"Результатами эффективной и слаженной работы медиков стало снижение общего коэффициента смертности, увеличение ожидаемой продолжительности жизни", — подчеркнул министр.

Он также напомнил, что в стране создана и продолжает работать одна из самых широких программ пренатального и неонатального скрининга. Государство заботится о новорождённых", — добавил Мурашко.

Вдобавок, глава Минздрава отметил, что в РФ достигнуто минимальное значение смертности от болезней системы кровообращения. Причём, особое внимание специалисты уделяют профилактическим мероприятиям, в том числе диспансерному наблюдению пациентов с хроническими заболеваниями.