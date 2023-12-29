Диетолог Хасанова назвала допустимой суточной нормой икры 20-30 граммов в день

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Линда Хасанова рассказала о правильном потреблении икры и её полезных свойствах в интервью для "Ленты.ру". Она подчеркнула, что не существует четких норм потребления икры в день, но из-за её высокой калорийности рекомендует употреблять не более 20-30 граммов в сутки.

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Хасанова отметила, что икра является богатым источником полноценных белков, жиров, витаминов и минеральных веществ, таких как витамин А, кальций, фосфор, железо. Этот продукт полезен для работы мозга, костей, суставов, кожи и волос, а также способствует укреплению иммунной системы и улучшению настроения. Она рекомендует употребление икры в разнообразных сочетаниях, как с хлебом и маслом, так и в чистом виде.

Хасанова предостерегла, что икра может быть противопоказана людям с аллергическими реакциями или непереносимостью её компонентов. Также отметила, что из-за добавления соли для увеличения сроков хранения, следует ограничивать её потребление при артериальной гипертензии и склонности к отекам.