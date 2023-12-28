Невролог Демьяновская посоветовала гипертоникам не пить шампанское на Новый год

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Невролог Екатерина Демьяновская рассказала, почему гипертоникам не следует употреблять шампанское на Новый год. Кроме того, она подчеркнула, что людям с повышенным артериальным давлением также не рекомендуются соленья и колбаса.

Фото: wikimedia.org by Simon Law from Montréal, QC, Canada is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Специалист предупреждает, что избыток соли задерживает жидкость в организме. Как результат, артериальное давление повышается. Так что, чтобы не допустить этого, Демьяновская советует отказаться от маринованных овощей, а при приготовлении блюд использовать минимум соли, добавляя для яркости вкуса лимонный сок, либо яблочный или бальзамический уксус.

При этом она обратила внимание, что шампанское также противопоказано гипертоникам — и не только из-за сладости, но и из-за содержания в нём алкоголя, употребление которого вызывает мгновенное повышение давления. И хотя данный эффект является кратковременным, он может, тем не менее, вызвать гипертонический криз.

Таким образом, заключает эксперт, лучше всего в Новый год заменить игристое на сухое вино, а пить его — не более 300 миллилитров в сутки.