Невролог Екатерина Демьяновская рассказала, почему гипертоникам не следует употреблять шампанское на Новый год. Кроме того, она подчеркнула, что людям с повышенным артериальным давлением также не рекомендуются соленья и колбаса.
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Специалист предупреждает, что избыток соли задерживает жидкость в организме. Как результат, артериальное давление повышается. Так что, чтобы не допустить этого, Демьяновская советует отказаться от маринованных овощей, а при приготовлении блюд использовать минимум соли, добавляя для яркости вкуса лимонный сок, либо яблочный или бальзамический уксус.
При этом она обратила внимание, что шампанское также противопоказано гипертоникам — и не только из-за сладости, но и из-за содержания в нём алкоголя, употребление которого вызывает мгновенное повышение давления. И хотя данный эффект является кратковременным, он может, тем не менее, вызвать гипертонический криз.
Таким образом, заключает эксперт, лучше всего в Новый год заменить игристое на сухое вино, а пить его — не более 300 миллилитров в сутки.
Специализируется на диагностике и лечении сосудистых заболеваний головного мозга, дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактикой и лечением головокружений, невралгий, атеросклероза, вегетососудистой дистании, головных болей и других заболеваний нервной системы
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