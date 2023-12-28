Доктор рассказал, чем опасна корь и каковы первые признаки заболевания

2:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Терапевт-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов называет корь тяжёлым вирусным заболеванием, которому подвержены люди всех возрастов и рассказывает, как распознать первые признаки недуга.

Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look

"Все признаки вирусного заболевания однотипные. Грипп, коронавирус, корь и еще десяток вирусных заболеваний, которые все начинаются одинаково: высокая температура, боли в мышцах, головная боль, боль в глазах. Первые три дня все протекает одинаково. Потом при кори появляется специфическая сыпь во рту, так называемая корьевая энантема. Это доктор должен знать. В отличие от краснухи, где такой сыпи во рту нет", — предупреждает специалист.

Корь вызывает серьёзные осложнения.

"Протекает с осложнениями. В первую очередь тяжелое осложнение — это воспаление мозга — энцефалит. И во вторую очередь — это воспаление легких. И температура может быть за 40 с потерей сознания, с повреждением мозга. Еще ее опасность состоит в том, что она чрезвычайно контагиозна, то есть заразительна. Нужно очень маленькое количество вирусных частей вдохнуть, чтобы заболеть. Например, 20-этажный дом. Если в подъезде болеет человек, то все невакцинированные с вероятностью 99% заболеют, даже впрямую не контактируя", — рассказывает врач.

Отмечающийся сейчас всплеск кори эксперт Pravda.Ru называет следствием снижения коллективного иммунитета.

"Уменьшился коллективный иммунитет в результате его "разбавления приезжими" и пропусками вакцинации детей, то появилось значительное количество взрослых больных. Раньше, когда все вакцинировались в школе, во взрослом состоянии у вируса не было шансов распространиться, чтобы вызвать какую-то значимую вспышку. Сейчас все вместе эти факторы, плюс появилась возможность болеть взрослым, у которых прошло более 20 лет от предыдущей вакцинации", — поясняет доктор.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала нынешнюю ситуацию с корью в России контролируемой.

Корь – симптомы, лечение и профилактика