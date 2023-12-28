Диетолог Гинзбург нашел овощ, который помогает защититься от рака: капуста

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Михаил Гинзбург подчеркнул в беседе с "Вечерней Москвой" полезные свойства капусты. Он выделил ее способность защищать организм от рака и укреплять иммунитет. Капуста обладает множеством полезных нутриентов, которые благотворно влияют на работу кишечника и способствуют борьбе с вирусами.

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Для людей старше 60 лет особенно полезна из-за содержания клетчатки, витаминов и антиоксидантов. Эти элементы способствуют снижению уровня сахара, холестерина, а также выводу из организма солей тяжелых металлов и радионуклидов. Вещество, содержащееся в капусте, защищает клеточные мембраны и улучшает память.

Присутствие сульфорафана в капусте снижает риски онкологии, а аскорбиновая кислота помогает организму более эффективно справляться с вирусными инфекциями.



