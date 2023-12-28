Врачи назвали 4 главных преимущества холодного душа

1:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

У холодного душа множество преимуществ. Этот процесс полезен для здоровья и приносит психологическую выгоду, способствуя нашему личностному росту.

Фото: openverse.org by kevin dooley is licensed under CC BY 2.0.

Укрепляет силу воли

Холодный душ – отличное упражнение для тренировки силы воли. Без нее трудно добиться успеха в жизни. Сравнимая силу воли с мышцами, можно сказать, что ее необходимо регулярно тренировать. Научившись справляться с дискомфортом холодного водопада, мы становимся способными бросить вредные привычки, контролировать эмоции, следовать здоровому режиму питания, и, в конечном итоге, улучшить многие аспекты жизни.

Развивает терпение

Умение терпеть дискомфорт — ключевая черта личности. Начиная с малого, как, например, избегая чесания там, где чешется, мы постепенно приучаем себя к игнорированию неприятных физических ощущений. Эта способность переносится и на другие сферы жизни. Холодный душ обучает нас терпению к дискомфорту, что в свою очередь способствует снижению стресса.

Помогает принимать изменения и быть благодарным

Сила воли, развиваемая холодным душем, обучает нас терпению, что помогает лучше принимать неизбежные перемены в жизни. Это умение напрямую связано с благодарностью. Способность принимать и переживать трудности позволяет ценить хорошее в жизни.

Похож на медитацию

Многие техники медитации включают дыхательные упражнения. Холодный душ усиливает этот эффект, заставляя нас сосредотачиваться на текущем моменте. Каждый холодный душ становится своеобразной короткой медитацией, предоставляя возможность на время забыть о повседневных проблемах и тревогах, сосредотачивая внимание на дыхании и настоящем моменте.