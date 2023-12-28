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Врачи назвали пять признаков того, что в организме могут быть тромбы

2:09
Здоровье

Тромбы представляют собой скопления свернувшейся крови. Обычно они служат защитой при повреждениях, останавливая кровотечение из поврежденных сосудов. После выполнения своей функции тромбы естественным образом распадаются и исчезают в течение нескольких часов или дней. Однако иногда этот процесс нарушается, и тромбы могут образовываться внутри вен, что приводит к состоянию, называемому тромбозом. Это чаще всего происходит в ногах, особенно при сидячем образе жизни, но любая часть тела может быть подвержена риску.

Врачи назвали пять признаков того, что в организме могут быть тромбы
Фото: openverse by Andrew Mason is licensed under CC BY 2.0

Если тромб отрывается, он может попасть в общий кровоток и блокировать сосуды в сердце, мозге или легких, что представляет собой смертельно опасную ситуацию, способную вызвать сердечный приступ, инсульт или тромбоэмболию легочной артерии.

Поэтому важно знать симптомы тромбоза, так как это может зависеть от вашей жизни. Не стоит допускать ситуаций, при которых проявление тромбоза становится критическим и смертельно опасным. Ловите тромбоз на ранней стадии, чтобы предотвратить осложнения.

Однако проблема заключается в том, что выявить наличие тромбов в сосудах трудно. По данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний, у половины людей тромбы практически не проявляют себя.

Тем не менее существует несколько признаков, которые могут указывать на возможный тромбоз в различных частях тела:

  • Отек в ноге или руке. Он может охватывать место, где сосуд закупорен, или распространяться по всей конечности.
  • Судороги в ногах могут быть симптомом нарушения кровообращения, вызванного, в том числе, тромбами.
  • Внезапные боли в ноге, особенно в области икроножной мышцы, могут свидетельствовать о тромбозе глубоких вен.
  • Изменения цвета кожи, такие как покраснение или бледность, могут быть следствием нарушенной циркуляции крови.
  • Изменение температуры кожи в области тромба, сопровождаемое чувством нагревания или зуда.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Попов Игорь
Врач офтальмолог-хирург
Специалист Дзиова Фатима
Ведущий врач
Специалист Никулина Ольга
Специализируется на диагностике и лечении острых и хронических заболеваний глаз, в том числе астигматизма, близорукости, дальнозоркости, конъюнктивит (вирусный, бактериальный, аллергический), косоглазия, ячменя
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